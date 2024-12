Centenas de estudantes da rede estadual visitam a Fenagro - Foto: José Simões / Ag A TARDE

Cerca de 800 estudantes da rede estadual de ensino da Bahia visitam, nesta segunda-feira, 2, a Fenagro, maior Feira de Agropecuária do Norte e Nordeste e a 5ª maior Feira de Agropecuária do Brasil. Os alunos estão visitando o espaço que conta com a exposição de mais de 5 mil animais e programação agrícola e agropecuária de diversas cidades da Bahia.

Para contemplar crianças e adolescentes no estado da Bahia, nesta segunda-feira, 2, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realiza a oficina de Laboratório de Cores Naturais, com a produção de tintas usando recursos naturais como plantas, terra e outros materiais.

O espaço foi a alegria dos estudantes do Colégio Ceep Tic Lauro de Freitas. Alberto Pinheira Silva é um deles. O adolescente de 16 anos tem espectro autista e mostra com orgulho a pintura que fez com a própria tinta que produziu.

“Eu achei muito legal. Uma experiência muito boa e bem criativa. Isso me ajudou a ficar calmo e vai ser uma experiência que eu vou levar para a vida toda”, disse o estudante.

Por outro lado, os educadores também têm sentido essa alegria de proporcionar aos educandos a oportunidade de expressar as habilidades artísticas utilizando ferramentas naturais. É o que expressa com alegria a técnica em Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Ceep Tic, Ana Cláudia Miranda Nunes.

Ana Cláudia Miranda e Alberto Pinheiro Silva | Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

“Eles experimentaram algo novo e que com certeza eles vão desenvolver alguma coisa lá na frente para trabalharem na escola, porque nós somos uma escola técnica, onde inventam muitas coisas, fazem muitas invenções, muitas criações, e com certeza eles vão criar algo com que eles conseguiram aprender aqui. E é uma oportunidade de sair também da sala de aula.”, disse a educadora.

A estudante Yasmin, 15 anos, tem um espaço especial reservado à Fenagro. Desde criança, a estudante do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Pedro Paulo Marques e Marques, localizada no bairro de São Cristóvão, em Salvador, participa da feira. Ela relatou a experiência única de vivenciar as programações, principalmente a da pintura com materiais naturais.

“Estamos sempre acostumados a usar produtos industrializados. É raro vermos essas coisas naturais. Eu até fiquei surpresa porque a tinta funciona mesmo e isso é maravilhoso. Se eu ainda fosse criança, eu ia estar amando ainda mais. Sempre vim na Fenagro com a minha família e essa experiência é muito única porque a gente tem a oportunidade de se conectar com o agro”, disse a adolescente.

O técnico administrativo do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Pedro Paulo Marques e Marques, Luís Henrique da Silva, responsável pelos estudantes da instituição, acredita que a oficina é uma oportunidade dos estudantes se sentirem incentivados através da arte e poderem construir memórias no espaço.

“É um sentimento de voltar ao tempo e ter uma experiência que talvez incentiva eles através da arte da pintura e colocar em prática o que eles desejam. Isso faz com que eles se sintam pertencentes ao espaço através de uma gestão democrática de acesso, que é importante. Muitos disseram que voltaram no tempo e vão lembrar dessa experiência aqui na Fenagro através dessa atividade”, disse ele.

A oficina tem duração de 30 minutos, e acontece das 9h às 12h e das 14h às 16h, do dia 30 de novembro a 8 de dezembro, na Sala A TARDE, no Parque de Exposições. Ao final, cada aluno levará para casa um jogo e a tinta criada por ele mesmo, aplicando os conhecimentos adquiridos de forma lúdica e sustentável. As inscrições podem ser feitas através do https://tinyurl.com/tintas-naturais.

A Fenagro está sendo realizada no Parque de Exposições e segue até o dia 8 de dezembro. Estão sendo expostos animais das raças bovinas, caprinas, ovinas e muito mais. Além disso, estão sendo exibidos e comercializados produtos da agricultura, artesanatos e culinária. Nesta segunda, 2 e terça, 3, a entrada na feira é gratuita mediante a doação de 1kg de alimentos não perecíveis.

