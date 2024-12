Fenagro terá shows de Nadson O Ferinha, Tayrone e outros neste sábado

A Fenagro 2024 conta com uma programação diversificada - Foto: Rapahel Muller | Ag. A TARDE

A Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) deu início à programação de atrações no palco da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste na última sexta-feira, 19. No próximo sábado, 7, o evento contará com o show de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone e outros.

O valor dos ingressos individuais varia entre R$ 50 e R$ 300. Eles podem ser adquiridos através do site e aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com), e presencialmente no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shopping Piedade, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte, Shopping Paralela). Os ingressos podem ser comprados no cartão em até 3x sem juros, PIX e dinheiro.

Reconhecida como vitrine das inovações do setor agropecuário, a Fenagro 2024, evento que celebra o agronegócio nacional, conta com uma programação diversificada, que inclui competições, leilões, exposições e atrações culturais, musicais e gastronômicas. Mais de 150 mil visitantes são esperados ao longo dos 10 dias do evento, que contará com 3 mil animais e 600 expositores.

Confira a programação de sábado:

- Nadson O Ferinha

- Unha Pintada

- Tayrone, Silfarley

- Toque Dez

- Zezo

- Klessinha

O acesso ao show será feito exclusivamente pela entrada da Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h. A classificação do show é de 16 anos.