“Momento de oportunizar as pessoas”, diz Osni sobre a Fenagro

Presente na Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), durante a abertura do evento neste domingo, 1, o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso (PT) fez questão de exaltar o retorno da realização do evento na capital baiana.

“Eu estou muito feliz de ver o tamanho da exposição e a alegria que estão todos e como o governador [Jerônimo Rodrigues] falou também é um momento de oportunizar as pessoas de Salvador que nem todos têm oportunidade no interior ou conhece, inclusive, o que é a cultura do animal, a cultura da roça e eu posso dizer a vocês que é um grande sucesso esse retorno da Fenagro”, declarou, durante entrevista ao Grupo A TARDE.



O líder da pasta ressaltou a importância da Fenagro para a economia da agricultura e o retorno que pode dar aos pequenos negócios.

“A Bahia é muito forte na pecuária, muito forte na cultura de animal. Então, a gente tem uma grande exposição. A Bahia é um estado produtor de leite e de carne, que para gente é fundamental, e ao mesmo tempo a agricultura familiar, o artesanato e outros negócios que chegam para a Fenagro”, afirmou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.