Osni detalha nova linha de crédito para a agricultura familiar

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso (PT) comentou, na manhã desta segunda-feira, 2, sobre o COOPERGIRO 2 – linha de crédito destinada ao capital de giro de empreendimentos da agricultura familiar.

“Já existe um grande recurso para o Brasil inteiro do Plano Safra 2024/2025 , mas uma parte considerável dos nossos empreendimentos, cooperativas e produtores da agricultura familiar tinha dificuldade de apresentar as garantias reais para isso , esse fundo que foi lançado pelo presidente Lula de R$ 500 milhões garante que muitos agricultores agora possa ir ao banco”, disse, durante o programa Isso é Bahia, do A TARDE FM, direto do stand do Grupo A TARDE, na Fenagro.

A COOPERGIRO 2 foi lançada no Congresso Nordeste de Inovação, Sustentabilidade, Soberania Alimentar e Finanças Solidárias, em Serrinha. A ação é executada por meio de uma parceria entre diversas entidades e visa apoiar cooperativas e associações com agroindústrias familiares no financiamento de matérias-primas e expansão da produção.

A linha de crédito tem como público-alvo, principalmente, cooperativas que buscam fortalecer suas atividades econômicas e aumentar a produção voltada ao mercado. A execução da ação é uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o Conselho Gestor do Fundo Rotativo (Cogefur), a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes-Bahia) e cooperativas de crédito.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.