Governador participa de oficina de pintura com crianças na Fenagro

Jerônimo Rodrigues participa de oficina com crianças e adolescentes - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues marcou presença neste domingo, 1º, na Casa A Tarde, na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que está em sua 33ª edição no Parque de Exposições de Salvador. Durante sua visita, ele aproveitou para interagir com as crianças e adolescentes que participavam de atividades organizadas no espaço.

Jerônimo realizou tarefas de pintura e pigmentação utilizando ingredientes naturais do cotidiano como café, óleo, espinafre e cúrcuma. A oficina, promovida pelo A TARDE Educação, mostrou uma forma criativa de criar pigmentos e se divertir.

Governador realiza tarefa de pigmentação | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Também no domingo, o governador também participou de uma entrevista com os jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim durante a transmissão da Fenagro no A TARDE Play.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.