Jerônimo anuncia concurso com 200 vagas para a ADAB

Jerônimo Rodrigues confirma realização de novo concursco, com 200 vagas para a ADAB - Foto: Reprodução | A TARDE Play

O Governo da Bahia irá realizar um novo concurso para a Agência de Defesa Agropecuária (ADAB). O novo certame terá 200 vagas. Segundo o secretário de Agricultura, Wallison Tum, o concurso anterior, para 160 vagas, teve uma baixa classificação, daí a necessidade de nova seleção.

O Governador confirmou, em entrevista aos jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim, durante a transmissão da Fenagro pelo A TARDE Play, que dará posse a 13 aprovados no primeiro concurso nesta segunda, 2, e também a publicação do novo edital. "Como não preencheu, nóa vamos reabrir com mais 200 vagas.

O secretário Tum considerou o anúncio um marco para a ADAB e lembrou que o governo já entregou 80 veículos novos para a agência e deve adquirir mais 14 viaturas.