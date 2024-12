Jerônimo Rodrigues: "produtor que inova quer mostrar seu produto"

Jerônimo Rodrigues ficou entusiasmado com o retorn o da Fenagro após cinco anos - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Um dos maiores entusiastas da Fenagro, o Governador Jerônimo Rodrigues (PT) percorreu os estandes do Parque de Exposições e celebrou o sucesso da feira que, segundo ele, já é 'internacional'. Acompanhado do secretário de Agricultura, Wallison Tum, Jerônimo conversou com os jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim durante a transmissão da Fenagro no A TARDE Play.

"Uma feira como essa é um momento muito especial para os produtores que criam, inovam. Passa-se um ano inteiro melhorando aquele produto, seja animal, vegetal, para poder mostrar e ter o retorno financeiro", disse o Governador, que parabenizou o grupo A TARDE pela 'coragem de resistir'.

O secretário Tum destacou que apenas os leilões nesses três primeiros dias já movimentaram R$ 25 milhões e Jerônimo complementou que o volume total de negócios da última edição foi de R$ 50 milhões. "Só de leilões já temos a metade", observou o Governador.

Tum celebrou o público de 100 mil pessoas e lembrou que todas as exposições agropecuárias, mais e 200, já foram retomadas. O secretário também pediu autorização a Jerônimo para confirmar a realização de um novo concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do estado (Adab), com 200 vagas.

O Governador lembrou do intestimento iniciado em 2015, no primeiro governo Rui Costa, quando criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, da qual ele foi primeiro titular, ajudando a estruturar diversas cadeias produtivas em todo o estado.

Jerônimo lembrou que, além dos rebanhos representados na Fenagro, a produção de chocolates, peixes, iogurtes e cachaça, entre outros, impulsionam a economia e geram renda para os produtores. "A gente vê a Bahia com o agro muito forte".

Tudo isso é fruto das políticas públicas e investimentos dos governos federal e estadual, incluindo o trabalho de fiscalização e certificação de produtos para não só acessar novos mercados como garantir a segurança do consumidor.

Nesse sentido, Jerônimo cobra das prefeituras que criem estruturas capazes de ampliar o alcance desse trabalho. "Tem que ter agrônomo, veterinário, técnico agrícola, tem que ter alguém para organizar no município".

Agenda

Jerônimo ainda confirmou agendas importantes para os próximos dias. Amanhã, 2, o ministro da Advocacia Geral da União (AGU) entrega nova sede do órgão em Salvador. Na sequência, a representante da BYD anuncia novos investimentoa na Bahia e, na terça, 3, Jerônimo vai a Brasília se reunir com parlamentares baianos para atrair emendas. No "cardápio" a ser apresentado estão a reforma do Teatro Castro Alves, verbas para a segurança e a saúde.