Jerônimo defende mais eventos para viabilizar parques de exposições

Jerônimo Rodrigues apoia realização de eventos variados para garantir atividade dos parques de exposições - Foto: Reprodução | A TARDE Play

O Governador Jerônimo Rodrigues apoia a ampliação do calendário de feiras na Bahia, não só para exposição de animais mas também com outros eventos para evitar que os equipamentos passem um ano sem público e, portanto, sem receita, onerando os municípios.

"Já existe um calendário de feiras e exposições no estado da Bahia. Podemos dar o exemplo da de Jequié, de Itapetinga, Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista esse ano teve que fechar os portões por conta da quantidade de pessoas", cita Jerônimo, que defende a multiplicação de eventos nestes e em outros municípios.

A dclaração do Governador ocorreu na Fenagro, durante a transmissão do evento pelo youtube, no canal A TARDE PLay. O presidente do grupo A TARDE, João Mello Leitão, falou mais cedo sobre o sucesso de realização da Fenagro. Ele defendeu a nacionalização do evento e também a promoção de feiras-satélite no interior, que seriam uma prévia do grande evento no final de ano.

A sugestão do executivo se alinha à percepção do Governador. "O conceito de feira precisa ser revisto, porque um parque de exposições desse se não tiver uma pauta de preenchimento do uso ele acaba sendo subutilizado", disse Jerônimo.