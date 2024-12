Na Fenagro, A TARDE Educação promove oficina de pintura com crianças

Equipe do A TARDE Educação com crianças na Fenagro - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Misturando arte, ciência e brincadeira, um grupo de crianças se reuniu neste domingo, 1, na Casa A Tarde, na Fenagro, para não apenas pintar, mas produzir a própria tinta. A Feira acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 8.

Usando ingredientes do cotidiano como café, óleo, espinafre e cúrcuma, a oficina promovida por A TARDE Educação, mostrou uma forma criativa de criar pigmentos e se divertir.

Marcia Firmino e Berta Cunha do programa A TARDE Educação | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Após a alquimia, as crianças pintaram e criaram seu próprio tabuleiro de jogo da velha.

Mãe de uma das participantes da oficina, a professora Vanessia Oliveira, 42, elogiou a iniciativa e destacou os benefícios da atividade.

“É um lugar onde as crianças podem expressar sentimentos, desenvolver a coordenação motora, mostrar e compartilhar o aprendizado”, exalta a educadora.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.