Filhos seguem passos dos pais e viram expositores na Fenagro

Cultivadora de plantas veio de Candeias - Foto: Rebeca Nascimento | AG. A TARDE

A expositora de plantas, Elane Barreto, 42, tem motivo de sobra para ficar feliz. Além de ter feito boas vendas no final de semana, essa é a primeira vez que ela marca presença na Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro) como dona do próprio estande.

A cultivadora de plantas que veio de Candeias contou que antigamente acompanhava o pai Celso Barreto na feira, ele também era expositor de plantas. "Era uma festa saí do interior e vim para a Fenagro", relembrou Elane, que acabou revelando que por problemas de saúde o pai precisou ser afastado das exposições.

Seguindo os passos do pai, a cultivadora destacou os cuidados que necessita ter com as plantas durante a exposição. "É muito desafiador porque o plano requer muito cuidado. Às vezes o sol é excessivo, calor, a gente tem que mudar de posição, então requer muita atenção".

Expectativas de vendas

Elane contou que as vendas no sábado (30) e no domingo (1°), foram ótimas e que 'bota fé' que durante a semana as coisas vão fluir ainda mais. "Final de semana as pessoas estão sem trabalhar e trazem as crianças, têm mais coisas atrativas, então a gente espera que até domingo a gente bata a nossa meta", falou otimista.

Cultivo em casa

Elane fez questão de ressaltar que mesmo em pequenos espaços é importante cultivar uma planta. "As pessoas, mesmo que morem em pequenos espaços, podem ter uma plantinha dentro de casa, adaptável ao seu cantinho específico. Não precisa ter grandes espaços. Se você tem um lugar verde, um cantinho verde, já é a natureza", disse emocionada.