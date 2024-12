Confira as atrações da Arena Agrocultural Fenagro 2024

Show de abertura da Fenagro no Parque de Exposições de Salvador - Foto: Joilson César/Ag. A TARDE

A maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro 2024, já está em andamento no Parque de Exposições de Salvador. Realizado pelo Grupo A TARDE, o evento segue até 8 de dezembro, funcionando diariamente até às 20h, com uma programação diversificada que inclui exposições de animais e produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho.

Com a expectativa de receber mais de 100 mil visitantes, a Fenagro oferece um ambiente para toda a família, além de ser um espaço de negócios e lazer. Entre os destaques culturais está a Arena Agrocultural Fenagro, palco de apresentações musicais que ocorrem todos os dias do evento.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (02/12)

12h: Maurisola

17h: Julio Cardozzo

19h: Gui de Paula

Terça-feira (03/12)

12h: Vinni Maia

17h: Matheus Chamma

19h: Zefa do Zeca

Quarta-feira (04/12)

12h: Cláudio Barris

17h: Débora de Uauá

19h: Rennan Mendes

Quinta-feira (05/12)

12h: Voz e Violão

17h: Rodrigão

19h: Marcynho Sensação

Sexta-feira (06/12)

12h: João Sereno

18h: Belluco

20h: Adelmário Coelho

Sábado (07/12)

12h: Voz e Violão

16h: Brega e Vinho

18h: Gatinha Manhosa

Domingo (08/12)

12h: Voz e Violão

16h: Zezinho da Ema

18h: Trio Granah

| Foto: Divulgação

Serviço:

O que: Fenagro 2024

Quando: De 29 de novembro a 8 de dezembro, das 8h às 20h

Onde: Parque de Exposições de Salvador

Ingressos: Disponíveis no local.