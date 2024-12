"Bahia é grandiosa quando se fala de agro", defende Eduardo Salles

Eduardo Salles durante passagem pela Casa A TARDE - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Entrevistado pela Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE dentro da 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta quarta-feira, 4, o deputado estadual Eduardo Salles (PP), ex-secretário estadual de Agricultura, colocou a Bahia na condição de protagonista do setor agro no país.

Segundo Salles, que hoje preside a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o estado apresenta o maior potencial de produção de alimentos, além de ter um dos maiores rebanhos bovinos do país.

"Eu vejo a Bahia como o maior celeiro, o maior potencial de produção de alimento do mundo. A Bahia é muito diversificada, temos a produção de grão, cacau, café. Temos vários microclimas, um dos maiores rebanhos bovinos. A Bahia é grandiosa quando se fala de agro", afirmou o deputado, que continuou.

"Temos as maiores produtividades do mundo, somos os maiores exportadores de diversos produtos. Temos avançado para conquistar um espaço cada dia maior. A questão agro tem que ser prioritária [...] Temos os cafés da Chapada Diamantina. A Bahia é destaque, sem dúvidas", completou o parlamentar pepista.

Salles ainda reforçou a importância da Fenagro para apresentar aos moradores das grandes cidades o papel do campo e do trabalhador rural na economia.

"A coisa mais importante é fazer com que o homem da cidade entenda o homem do campo [...] Tudo isso é muito importante, que as famílias que transitam aqui possam ter essa lembrança do que é o agro", pontuou Salles.

"São multi vantagens que temos aqui. É um momento diferenciado, é importante que passe na Fenagro, traga suas crianças e faça entender o que é a força do campo. Essa Fenagro permite essa sintonia", afirmou o deputado estadual.

Assista ao bate-papo na Casa A TARDE

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.