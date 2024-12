Cultura da Argentina faz sucesso no salão internacional da Fenagro

O espaço contou com a exposição de vinhos, alfajor e acessórios características da cultura ‘hermana’, que também estão disponíveis para comercialização ao público. - Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

A 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) trouxe um pedacinho da Argentina para a capital baiana no salão internacional do evento, na tarde desta quarta-feira, 4.

O espaço contou com a exposição de vinhos, alfajor e acessórios características da cultura ‘hermana’, que também estão disponíveis para comercialização ao público. Diversas pessoas foram atraídas pela curiosidade para conhecer um pouco das tradições argentinas.

A reportagem do Grupo A TARDE conversou com Vital Sarmento, presidente da Cecab (Câmara Empresarial de Comércio Argentina-Bahia), que destacou a união entre a Argentina e a Bahia, exclusivamente na Fenagro.

“Estar aqui na Fenagro para a gente conjuga um pouco da cultura argentina com a nossa cultura da Bahia, com o agronegócio, a pecuária, toda essa história que a Bahia também traz com muita força, com muito fervor, ou seja, unir esses dois fatores aqui é um momento de muito prazer, de muito integração. Para nós é extremamente prazeroso e é uma honra estar aqui na Feira, exibindo os produtos para o público”, disse.

Dos ‘hermanos’ para a Fenagro

Visando uma experiência agradável e com ‘a cara da Argentina’, os produtos escolhidos pelo consulado levam a tradição do país para os visitantes da Fenagro, combinando os sabores dos vinhos e das empanadas.

Na seleção de vinhos, estavam o Branco Gimenez Riili De Nos Blend, o Malbec Finca Don Hector, entre outros. Dentre as empanadas, se destacavam as de carne suave, picante e de costela bovina.

Seleção de vinhos, estavam o Branco Gimenez Riili De Nos Blend, o Malbec Finca Don Hector | Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

A combinação entre ambos foi ressaltada por Martin Caldentey, idealizador da marca de empanados argentinos. “O nosso portfólio hoje tem oito sabores, e aqui para degustação tem três clássicos. Como todo mundo gosta de carne, acho que o casamento é perfeito, além dos nossos colegas aqui do lado, que tem vinho tinto argentino, e o casamento é uma harmonia perfeita entre vinho tinto e empanadas”, disse.

Dentre as empanadas, se destacavam as de carne suave, picante e de costela bovina. | Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

Acessório diferenciado

Entre os produtos tradicionais da Argentina, um acessório diferenciado chamou a atenção, a La Tapita. O produto visa facilitar o uso da lata de bebida, além de proteger o drink e adicionar um toque de elegância.

“O produto é a tapita, é uma tampa para latas de bebidas que é utilizada para, além de proteger a bebida, conseguir decorar a lata. Tem diversas cores, cores clássicas, cores pastel, e tem uma linha premium com cores glitter. É muito funcional, porque você consegue utilizar em diversos tamanhos de latas, evita germes, evita que ninguém coloque nenhuma substância dentro da lata quando você está bebendo, então é uma segurança”, explicou Ivana Candito, vendedora do material.

Segundo Ivana, o produto surgiu na Argentina durante a pandemia, e ela decidiu comercializá-lo no território brasileiro pela internet, com uma loja nas plataformas da Shopee e da Amazon.

"La Tapita" acessório que chamou atenção na feira | Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

Setur-BA na Fenagro

O Salão Internacional de Turismo é um evento que acontece na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) por iniciativa da Secretaria de Turismo (Setur-BA), oferecendo noites temáticas até o sábado, 7. Além da Argentina, alguns dos países homenageados nesta ação são Alemanha, Japão, Grécia, Finlândia e Colômbia.

“Essa iniciativa dentro da Fenagro é muito importante, porque possibilita o contato entre empresários do turismo e do setor agropecuário, da Bahia e dos países envolvidos, em um espaço temático”, ressaltou a cônsul honorária da Grécia, Míriam Souza.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.