Fenagro 2024 conta com posto de vacinação no Parque de Exposições

Sala de vacinação estará a disposição do público até sexta feira, 6. - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

A Fenagro 2024, realizada no Parque de Exposições em Salvador, não é apenas uma vitrine da agropecuária nacional, mas também um espaço para cuidado com a saúde. Até sexta-feira, 6 de dezembro, das 9h às 16h, uma sala de vacinação está disponível no evento, oferecendo ao público uma ampla variedade de imunizações.

Leia mais:

>> Conheça os tratores agrícolas expostos na Fenagro 2024

>> "Bahia é grandiosa quando se fala de agro", defende Eduardo Salles

>> Mais de 600 policiais estão atuando na Fenagro, diz Werner

“Estamos aplicando vacinas como Influenza, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), HPV, hepatite B, DT (difteria e tétano), DTPa e a vacina contra a COVID-19”, informou Anita Queiroz, enfermeira do Distrito Sanitário de Itapuã. Ela destacou a importância de pontos de vacinação em eventos de grande porte: “Essas doenças continuam em circulação, e temos identificado muitas pessoas com os cartões de vacinação desatualizados. Aqui, conseguimos atualizar um número significativo, especialmente com a vacina da Influenza”.

Para Anitta, essa estratégia de oferecer vacinação em grandes eventos é essencial. “É uma forma de atrair o público e lembrar da importância da imunização, aproveitando a grande circulação de pessoas em espaços como este”.

A iniciativa reforça a importância da vacinação e o compromisso da Fenagro em integrar saúde e bem-estar à programação da feira.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.