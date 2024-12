Mais de 600 policiais estão atuando na Fenagro, diz Werner

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, fala sobre a Fenagro - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Mais de 600 policiais militares estão atuando na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), conforme afirmou o secretário estadual da Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, na tarde desta quarta-feira, 4.

Em conversa com A TARDE, o titular falou sobre as demais instalações que a pasta montou no Parque de Exposições, em Salvador, para garantir a segurança do evento.

“A gente vai estar à disposição com 650 policiais militares, civis, Departamento de Polícia Técnica e Bombeiros. Temos também locais de atuação para o pronto atendimento ao público. São 20 câmeras aqui no Parque [de Exposições] e no entorno para poder garantir que tudo transcorra da forma mais normal possível”, contou.

Neste ano, a SSP também participa da feira como expositor e possui um stand em que expõe equipamentos tecnológicos utilizados pelos agentes das forças de segurança.

“A gente fica feliz porque estamos com a edição da expo segurança aqui. Stands aqui das quatro forças mostrando um pouco dos equipamentos, das novas tecnologias, fazendo essa integração e interação com a comunidade”, disse.

Werner ainda afirmou que o espaço está sendo monitorado por câmeras de reconhecimento facial tanto dentro do evento como no entorno da festa.

“Também temos uma unidade móvel. Um posto de uma unidade elevada instalada no meio do parque com policiais prepostos da segurança pública para que haja atendimento rápido de qualquer ocorrência”, concluiu.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.