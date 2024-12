Entenda o porquê os tratadores trançam a crina dos cavalos

Tranças finas e grossas são a sensação entre os apresentadores e tratadores - Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

Quem frequenta eventos do agro já deve estar acostumado a ver os diferentes penteados dos equinos. Tranças finas e grossas são a sensação entre os apresentadores e tratadores dos bichinhos.

Na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) não é diferente. Os penteados chamam atenção do público de passeio no evento, que segue até o dia 8 de dezembro.

| Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

“O cabelo deixa [o animal] mais charmoso. Eu sou a favor e ajuda bastante na competição”, explica o tratador Micael Abner, de Pé de Serra.

Quem compartilha da mesma opinião é o tratador Vagner de Oliveira, natural de Feira de Santana. “Fazemos a trança para não ficar arrepiado só para um lado. Mulheres não usam toca? Então, os cavalos usam as tranças”, brincou.

Para além da estética

De acordo com Doradilson Souza, conhecido nas competições de manga larga marchador como "Do Bila", de Simões Filho, cuidador do cavalo Cronos do Guariroba, as tranças na crina dos equinos também são feitas para ajudar na avaliação de concursos.

"Fazemos essas tranças para que, quando o juiz tocar nele e pegar na rédea, não atrapalhe na mão dele, pois a crina atrapalha, entrando na mão. Então é necessário que a gente apresente uma trança para não atrapalhar, entendeu? Não é só por estética, mas por profissionalismo, tanto nosso quanto do juiz", contou.