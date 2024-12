“É destaque”, comenta Marcelinho Veiga sobre ações da Fenagro

Deputado estadual, Marcelinho Veiga - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Na Casa A TARDE, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), o deputado estadual Marcelinho Veiga (União Brasil) comentou, na manhã desta quarta-feira, 4, sobre o evento e citou ações que a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tem feito para impulsionar o setor do agronegócio.

“Depois de quatro anos, volta a acontecer esse evento que é histórico aqui na Bahia. A gente sabe que a agropecuária é muito importante e é a base da nossa economia. A Fenagro é importante, junta todas as áreas do agro e também todos os municípios no evento. A Bahia hoje é destaque não só aqui no Nordeste, mas no Brasil pela sua agropecuária”, ressaltou.



Sobre as ações da Casa Legislativa, o parlamentar citou medidas para reduzir custos aos pequenos agricultores.

“A gente tem tentado amenizar as despesas que os agricultores têm, principalmente, os pequenos que não conseguem muitas vezes competir com os grandes. Então, a gente tenta fomentar para que os pequenos também tenham acesso não só ao benefício, mas também a venda e a destinação dos produtos produzidos por eles. A comissão tem corrido toda a Bahia, a gente que passou um período ruim há quatro anos atrás da pandemia, mas agora realmente o agro tem mostrado que é a nossa base, tem, realmente, que ter eventos como esse que fomentam o agro”, reforçou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.