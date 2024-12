“Iniciativa fundamental”, elogia Luciano Simões Filho sobre a Fenagro

Deputado estadual, Luciano Simões Filho - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Junto a família, um dos convidados ao Casa A TARDE, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), na manhã desta quarta-feira, 4, o deputado estadual, Luciano Simões Filho (União Brasil) ressaltou a importância do evento, principalmente, para a economia da Bahia.



“É uma iniciativa fundamental para o nosso estado. A Fenagro depois de quatro anos volta com força, com toda a mobilização do interior do nosso Estado. Vale lembrar que o Estado da Bahia tem uma vocação extremamente agrícola e pecuária importantíssima para o desenvolvimento dos municípios do nosso estado”, reforçou.

O parlamentar também fez questão de parabenizar a organização do Fenagro e mostrou empolgação para a ampliação do desenvolvimento rural no Estado.



“Muito feliz aqui pela organização e pelo empenho. Já parabenizo também o secretário de Agricultura, Tum, que teve uma participação também fundamental nessa retomada do desenvolvimento aqui e da apresentação da Fenagro, muito feliz. Aqui em um ambiente de família, onde a gente pode integrar os nossos filhos que moram na capital na cidade a cultura importante do interior, da cultura e da economia que realmente move o nosso Estado”, declarou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.