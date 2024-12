Serviços públicos voltados para a população movimentam a Fenagro

Fenagro 2024 tem serviços disponíveis para as pessoas - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Mesmo no meio da diversidade de rolês da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), a população da Bahia tirou um tempinho para usar os serviços oferecidos pelo Governo do Estado. Teve gente que aproveitou o passeio para por a caderneta de vacinação em dia no estande da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) - em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Teve até quem voltou para casa com dívida renegociada após passar no espaço da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). Os serviços seguem em atuação hoje e nos próximos dias da feira, que segue até domingo.

Com a presença do Zé Gotinha, até mesmo quem não precisava se vacinar, passou para tirar foto com o personagem no local de vacinação. Ainda assim, na Fenagro já foram aplicadas 250 doses de imunizantes entre o último sábado, 30, e segunda, 2 . A maior procura é pela vacina da gripe, com 115 aplicações, e pela de Covid-19, com 49.

Quem aproveitou para se imunizar contra a gripe foi o estudante Carlos Sião, 19, do 2º ano do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (CEEINFOR). Ele que afirma ser muito consciente com o calendário vacinal, reforça a importância do espaço para imunização na Fenagro. “A gente tem uma rotina muito corrida e aí nem sempre tem tempo de sair para vacinar, então é muito bom quando vem assim, até a gente, porque é mais fácil”, conta.

Já a também estudante do colégio, Julia Bianca Neri, 19, do 2º, fala que considera passar a acompanhar melhor seu calendário de vacinação e que essas ações facilitam esse cuidado. “Minha mãe que costuma acompanhar, mas tenho vontade de cuidar eu mesma, com mais seriedade e essa oportunidade de cuidar da saúde com essa casualidade ajuda muito”, comenta.

A ação, fruto da parceria da Sesab com a SMS, disponibiliza imunizantes contra doenças como: gripe, Covid-19, sarampo, rubéola, febre amarela, meningite e HPV. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e no sábado e domingo, das 9h às 19h30. Em nota, o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa, apontou a importância da estratégia. “Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal. Ofertar o imunizante em eventos como estes é uma estratégia importante para alcançar aquelas pessoas que acabam não buscando os postos de saúde”, afirmou.

Presença do Procon

Outro serviço disponível na Fenagro que tem tido uma boa procura é a renegociação de dívidas realizadas pelo Procon-Ba. O atendimento acontece das 9 às 20h, até o dia 8, com membros da equipe do órgão que vão tratar desse diálogo entre indivíduo e fornecedores, por meio virtual, através do sistema ProConsumidor. É por meio dessa plataforma que as empresas recebem as demandas e podem podem responder.

O diretor de ações educativas do Procon-BA, Eduardo Pontes, ressalta a necessidade do direito do consumidor. “A presença do Procon é muito importante… à medida que você aqui facilita o acesso ao consumidor, aos seus direitos, ao esclarecimento e até a busca de solução de um problema não resolvido nas relações de consumo. Além de que é um vetor de esclarecimento e de empoderamento do consumidor”, comenta.

Cinco pessoas já foram atendidas no espaço que iniciou as atividades na segunda, dia 2. Dessas, duas saíram do local já com sua negociação resolvida. O processo costuma levar 30 minutos e o recomendado é que o indivíduo leve um documento pessoal e um que comprove a relação de consumo, como uma nota fiscal, contrato ou número do contrato.

Outros serviços disponíveis no local são o registro de reclamações e denúncias, ações educativas, com “distribuição de material de orientação para o consumo consciente e educação financeira”, conforme informado em nota. A Fenagro segue até dia 8 de dezembro e os ingressos hoje estão no valor de R$ 15, a meia entrada, e R$ 30, a inteira.