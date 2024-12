André Joazeiro dá detalhes sobre nova etapa programa Conecta Bahia

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, André Joazeiro - Foto: José Simões/ Ag A TARDE

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), André Joazeiro , detalhou, na manhã desta quarta-feira, 4, no programa Isso é Bahia, dá A TARDE FM, que está sendo transmitido da Casa A TARDE, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), a nova etapa do programa Conecta Bahia.



“É principalmente programa da Secti de inclusão social. A gente trabalha com uma proposta de redução de desigualdades em localidade onde chega a estrutura, por que já está chegando em quase todo lugar, mas chega com um preço alto para a população de baixa renda que não tem condições de pagar aquele pacote de dados que pode variar de preço e ajuda na compra do feijão, do gás, e outras coisas. Se a pessoa não consegue acessar e alguém tem condição financeira, tem condição, então você está aumentando a desigualdade que já existe”, iniciou, acrescentando que o projeto vem com gratuidade de internet e não com infraestrutura.

O Projeto Conecta Bahia promove a popularização dos serviços públicos de provimento de Wi-Fi nas cidades do Estado, possibilitando conectar, fazer ligações, mandar mensagens e conectar os cidadão.

Ao todo, segundo o secretário, são 1500 pontos de internet licitados na Bahia que podem ser ativados para uso da população em locais públicos, como praças e prédios governamentais.

A nova etapa do projeto amplia a rede também para zona rural. O líder da pasta detalhou que agora será possível o agronegócio utilizar também os dados através da conexão por satélite.

“A gente tem uma tecnologia que é via satélite. Na primeira versão do programa, [...] a gente não conseguia chegar em zona rural ou onde o agronegócio precisa dessa infraestrutura, hoje estamos trabalhando com o pacote de internet via satélite também fazemos a rede, mas também via satélite. Então eu podemos chegar em qualquer lugar, a exemplo, das comunidades de zona rural que agora podem acessar internet”, afirmou.

O novo edital prevê um investimento que pode chegar a R$ 100 milhões ao longo dos próximos três anos, com recursos provenientes de emendas parlamentares, ministérios federais e empréstimos internacionais.

André foi recebido no Casa A TARDE, na Fenagro pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e o diretor da rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.

| Foto: José Simões/ Ag A TARDE

