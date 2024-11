Conecta Bahia promove inclusão e democratização do acesso à internet

Geisy Santos, de Pojuca, aproveita o Wi-Fi gratuito em praças - Foto: Gabriel Pinheiro - Secti

Embora indispensável no dia a dia, a Internet ainda é vista como um item de luxo por muitas pessoas. A falta de recursos financeiros mantém diversas famílias afastadas do mundo digital, criando uma barreira que limita o acesso a oportunidades e informações. O Conecta Bahia, programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma das importantes iniciativas para mudar esse cenário.

Ao oferecer Wi-Fi gratuito em praças de diversos municípios, o programa permite que pessoas como Djalma Nascimento, Geisy Santos e Fátima Santos ampliem suas possibilidades e transformem suas rotinas.

Moradora de Madre de Deus, Fátima Santos conta que tem aproveitado a conexão gratuita como uma solução para driblar as dificuldades financeiras que a impedem de ter internet em casa. Trabalhando na lanchonete da irmã, ela aproveita o sinal disponível na Praça Cururupeba para acessar serviços essenciais e se comunicar com familiares. “Nem sempre temos dinheiro para colocar crédito no celular, então consigo usar a internet para falar com parentes, mandar mensagens e até receber pagamentos no Pix”, revela.

Em Pojuca, na Praça Abdon Ibrahim, a realidade não é diferente. Ivanildo Silva, dono da loja Limpe Bem, aproveita a conexão para impulsionar suas vendas, organizar entregas e receber pagamentos de clientes que também utilizam a rede para pagar pelo Pix. "Sem internet, ninguém vive”, afirma. “Aqui no comércio, eu uso o Wi-Fi para fazer vendas, receber pagamentos e até organizar as entregas. A internet gratuita mudou bastante as coisas, porque movimenta todo mundo, desde a minha loja até as barracas de lanche e o bar aqui perto.”

A inclusão social e digital oferecida pelo programa também faz diferença na rotina de estudantes como Geisy, que frequenta a praça de Pojuca para realizar suas atividades escolares. “Já usei para interagir nas redes sociais e fazer pesquisas para trabalhos do colégio nas matérias de Física e Iniciação Científica”, conta a jovem.

Para Djalma Nascimento, pedreiro da mesma cidade, o Conecta é essencial. "Hoje, a internet é fundamental na vida das pessoas, porque, sem ela, o mundo realmente para”, avalia. “Tem muita gente carente que não consegue pagar, então o programa ajuda um bocado.”

Em sua primeira etapa, o Conecta Bahia, com um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões, alcançou 375 pontos de Wi-Fi gratuito nas praças públicas de mais de 180 municípios em todo o estado. Para beneficiar mais baianos, o programa entra numa segunda fase, que, além de seguir levando internet para praças de cidades em todos os territórios de identidade, vai priorizar a conexão para povos originários, comunidades tradicionais e zonas mais afastadas das sedes dos municípios.

Zonas rurais

Com a conclusão da primeira fase, o Conecta Bahia avança para áreas mais afastadas das sedes dos municípios, incluindo aldeias indígenas, comunidades tradicionais, distritos, povoados e zonas rurais. A segunda fase tem como foco expandir o acesso à internet para essas localidades, instalando até 1.500 novos pontos de Wi-Fi gratuito. Ao conectar essas regiões, o programa busca reduzir a exclusão digital e facilitar o acesso a serviços essenciais, educação e comunicação para população que, até então, tem pouca ou nenhuma conectividade.

A falta de acesso à Internet em zonas distantes ainda é uma realidade que limita oportunidades de desenvolvimento em diversas áreas. Para o Cacique Payayá, líder da aldeia que leva seu nome, a chegada do Conecta Bahia representa uma mudança crucial. “Aqui na aldeia, fazemos uma vaquinha para pagar a internet, mas nem sempre todos conseguem contribuir”, afirma. “O programa pode aliviar esse peso e trazer melhorias, como facilitar o contato com médicos e a Funai, além de abrir novas possibilidades para os jovens e idosos.”

Além de conectar essas comunidades a serviços essenciais e do governo, o programa também promete impactar o cotidiano de empreendedores locais. Para Luís Carlos, conhecido como Lula, líder do Quilombo Jequitibá, no município de Mundo Novo, a internet gratuita representa uma oportunidade de comunicação e negócios. “A chegada da internet aqui vai promover uma comunicação mais eficaz e permitir que os moradores tenham acesso a mais conhecimento, além de facilitar o empreendedorismo local”, acredita.

No Quilombo Entre Morros, em Itatim, Célia Santos vê o programa como um impulso para a educação e o desenvolvimento dos jovens das comunidades tradicionais. “Nem todos têm acesso à informação aqui, por exemplo”, conta. “Com a Internet gratuita, nossos jovens poderão estudar, fazer cursos online e acessar conteúdos que antes eram inacessíveis. Isso é uma transformação para a nossa comunidade.”

O secretário da Secti, André Joazeiro, celebrou o avanço da nova fase do programa. “Era um desejo do governador Jerônimo Rodrigues atender as comunidades tradicionais”, afirma. “O projeto promove inclusão digital e, acima de tudo, reduz as desigualdades sociais a partir do acesso à informação. Sabemos que nem todos têm condições de pagar por planos de internet. Agora, essas pessoas poderão conversar com seus parentes, acessar conteúdos educacionais, telemedicina e serviços do governo, como o ba.gov.br, o que facilitará a vida de todos.”

Para o secretário, uma das principais melhorias da nova etapa do Conecta Bahia é a possibilidade de alcançar áreas mais afastadas. “Vamos trabalhar com tecnologia via satélite, o que não tínhamos na primeira etapa, que era toda por rede”, detalha. “Isso nos permite chegar a lugares mais afastados, onde não há fibra ótica. Com o satélite, podemos levar a conexão a qualquer comunidade. Outra novidade é que o governo do Estado agora está pagando a conta do link de internet, o que antes era responsabilidade das prefeituras, garantindo maior qualidade na ponta.”