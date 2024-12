Líderes da Comissão de Agricultura ressaltam importância da Fenagro

Presidente e o vice da Comissão de Agricultura da Alba, Manuel Rocha - Foto: Reprodução

O presidente e o vice da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Manuel Rocha (União Brasil) e Ricardo Rodrigues (PSD) marcaram presença, na manhã desta quarta-feira, 4, na Casa A TARDE, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro). Em entrevista ao Portal, eles reforçaram o papel do evento para o cotidiano do baiano e a relação do comitê com o setor. “Uma retomada muito mais forte.”

“A Comissão não poderia deixar de estar presente na maior Feira Agro do Norte/Nordeste. Vem depois de uma interrupção de quatro anos por conta da pandemia, do ano passado, que teve um problema de logística, a Fenagro volta em grande estilo", ressaltou Manuel Rocha.

"A Comissão de Agricultura sempre se faz presente, todo Estado da Bahia se reunindo com os produtores, entidades, produtores rurais e trabalhadores rurais para ouvir as demandas, para aproximar os deputados a população e a Fenagro tem esse simbolismo, um patrimônio da Bahia, já na 33ª edição e claro que a gente não poderia faltar. Estamos visitando a feira para poder demonstrar o apoio da Comissão e o apoio da Assembleia Legislativa por esse importante evento agropecuário que também é exemplo de lazer gastronômico e da família baiana”, continuou o deputado.



O vice-líder do grupo, Ricardo, também exaltou a Fenagro e se colocou à disposição, junto a Alba, para atender os baianos. “É a maior feira do Norte/Nordeste e a Comissão de Agricultura está aqui para ouvir, para prestigiar e com certeza vamos estar discutindo as necessidades do agronegócio, da agricultura e pecuária da Bahia. Com certeza daremos uma resposta positiva a todas essas demandas”, disse.

Pecuarista da região oeste, o líder do comitê da Casa legislativa, Manuel, também comentou sobre a importância da feira para os produtores e para a economia do país.

“A Fenagro possibilita o encontro dos produtores rurais de todo Estado e de todo Nordeste. [...] É muito importante a troca de experiências, a discussão, a geração de negócios. A gente sabe que o agronegócio é uma locomotiva econômica do nosso estado e do nosso país. [...] Então merece ser prestigiado através do poder público e da iniciativa privada. [...] E claro que nós queremos sempre o fortalecimento do setor. [...] Quando o agronegócio vai bem, a gente tem a certeza da economia indo bem, por isso, eventos dessa natureza são muito importantes”, detalhou.



Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.