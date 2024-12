Tiago Correia sobre a Fenagro: “O melhor em genética e tecnologia”

Deputado Tiago Correia (PSDB) - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O deputado Tiago Correia (PSDB) marcou presença na Fenagro 2024, a maior feira de agropecuária Norte e Nordeste, nesta quarta-feira, 4. Em entrevista ao Portal A TARDE, o parlamentar celebrou a retomada da feira e destacou a importância do evento para a população baiana.

"É uma alegria muito grande, sou médico veterinário, passei todos os anos na minha faculdade aqui. São memórias que a gente tem afetivas muito grandes, dos colegas, dos criadores [...] A feira vem com tudo, trazendo de volta os expositores, os parceiros comerciais e, de certa forma, reconhecer todos os produtores rurais do nosso estado que estão aqui trazendo o que há de melhor em genética, o que há de melhor em tecnologia, para mostrar não só para os produtores rurais, mas para toda população da Bahia", disse.

O deputado pontuou que a Fenagro permite uma melhor aproximação do agro com a cidade, principalmente na educação com as escolas públicas.

“É muito importante e vai além com o programa de educação que leva informação às escolas públicas, muitas crianças que não tem a oportunidade de sair da nossa capital para ir ao interior, ver como é que é produzido leite, como é produzido o feijão. Eles não têm esse contato com esse ambiente produtivo e sequer tem contato também com os animais que podem ser aqui encontrados nas suas diversas espécies, bovinos, caprinos, equinos", concluiu.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.