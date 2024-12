Confira os resultados dos julgamentos de Mangalarga Marchador e Nelore

Resultado da Mangalarga Marchador Potra Junior de Marcha Picada - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Desde a segunda-feira, 2, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) realiza os julgamentos das raças Mangalarga Marchador e Nelore, avaliando a marcha, morfologia e prova funcional dos animais. Na Pista de Julgamento, no Parque de Exposições, os animais são separados por categorias e são classificados em campeão, reserva campeão, 1º, 2º, 3º e 4º prêmio.

Confira o resultado das raças dos julgamentos na terça, 3:

Nelore Padrão

Mangalarga Marchador

Na segunda-feira, 2, se iniciou o julgamento da Mangalarga Marchador. Estão sendo julgadas as raças de Marcha Batida e Marcha Picada, e as categorias Potra Mirim, Potra Jovem, Potra, Potra Maior, Potra Júnior, Potro Mirim, Potro Jovem, Cavalo Castrado Jovem, Cavalo Castrado e Cavalo Castrado Adulto. Para as raças bovinas Nelore, são julgados as categorias de Padrão e Morcho.

Da Campolina, que se inicia nesta quarta-feira, 4, serão julgados Progênie de Pai Marcha Batida/Marcha Picada, Progênie de Mãe MB/MP, Melhor Acasalamento MB/MP, Potro Mirim MB, Potro Jovem MB, Potro Mirim MP, Potra Mirim MB, Potra Jovem MB e Potra Mirim MP.

Os animais também estão sendo avaliados pelo andamento, o porte e mediante à prova. Para o jurado do julgamento do Campolina, Paulo Renato Pereira Tavares,

“Estamos com grandes campeões nacionais, grandes cuidadores representando a Campolina. Estamos avaliando a morfologia, junto com o Dr. Marques avaliando as qualidades zootécnicas, a forma da cabeça. Estamos apresentando dois conjuntos, mas com muita qualidade apresentada”, disse ele.

Até o dia 7 serão realizados julgamentos das raças Mangalarga Marchador, Nelore, Campolina, Mangalarga, Gir Leiteiro/Girolando, Caprinos e Ovinos. No sábado, devem concorrer à final para selecionar o grande vencedor.