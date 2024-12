A TARDE segue com transmissão simultânea da Fenagro 2024; confira

Cavalo em aquecimento na Fenagro 2024 - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O Grupo A TARDE segue com a transmissão simultânea da Fenagro 2024, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que acontece no Parque de Exposições de Salvador. Nesta terça-feira, 3, os criadores e apaixonados pela pecuária acompanharam os julgamentos da raça Mangalarga Marchador, Nelore, caprinos e ovinos.

Os julgamentos, conduzidos por juízes especializados, avaliaram aspectos como conformação, genética, adaptação ao ambiente e potencial produtivo dos animais.

O julgamento da raça Mangalarga Marchador, a 'queridinha' de criadores e praticantes de esportes equestres, foi realizado com base em critérios como conformação, marcha, temperamento e funcionalidade. Ele teve início na segund-feria, 2, e terminou nesta terça-feira, 3.

Início dos julgamentos

Os julgamentos de caprinos e ovinos e da raça Nelore começaram nesta terça-feira, 3. Eles seguem na quarta-feira, 4. O dia ainda foi marcado por cursos voltados para os tratadores de caprinos presentes na Fenagro 2024.

Fenagro 2024

Além das transmissões dos julgamentos, o Grupo A TARDE segue com uma rica programação ao vivo com entrevistas e videocasts sobre o universo Agro e também a transmissão ao vivo do Programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, direto do Parque de Exposições.

Confira o que rolou no quinto dia da Fenagro 2024: