Família atípica curte animais da Fenagro: "Interação visual e de toque"

- Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

Os animais da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) são sucesso absoluto com o público, mas ganharam um espaço especial no coração de uma família soteropolitana. Nesta quarta-feira (4), a jovem Camila Valverde trouxe o filho dela, o pequeno Heitor, de 5 anos, para ter contato com os bichinhos.

Mãe atípica, Camila Vilaverde contou ao Portal A TARDE que Heitor é autista e tem hiperfoco em animais. Ela elogiou o evento por permitir que todos possam interagir com os pets urbanos e rurais.

| Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

“Ele é autista, tem hiperfoco em animal, então pra gente que é mãe atípica, é muito bom poder encontrar locais que facilitam a interação, porque querendo não aqui é urbano, a gente não tem tanto contato com o animal assim. Ele ter essa possibilidade é muito bom”, disse.

“Eu já vim nesses exposições quando eu era menor e agora tenho a possibilidade de trazer o meu filho, é muito bom”, relembrou.