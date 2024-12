Coopag recebe selo SISBI na Fenagro e planeja expansão nacional

Eliton Santos - Gestor Admnistrativo da Coopag (Cooperativa De Produção Agropecuária de Giló e região) - Foto: Gustavo Castellucci / Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira, 4, durante a 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), realizada no Parque de Exposições de Salvador, Eliton Santos, Gestor Administrativo da Coopag (Cooperativa De Produção Agropecuária de Giló e região), celebrou a conquista do selo SISBI, entregue governador Jerônimo Rodrigues no último domingo, 1, durante sua participação na Casa A TARDE. O certificado habilita a cooperativa a comercializar seus produtos derivados do leite em outros estados, ampliando significativamente seu mercado.

O selo SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) é um importante reconhecimento que permitirá à Coopag expandir sua atuação para o Nordeste e, futuramente, para todo o Brasil. “A partir disso, queremos começar a exportar para o Nordeste e depois alcançar todo o país. Em breve, vocês verão a Coopag por todo o Brasil”, afirmou Santos, com entusiasmo.

“A Coopag é uma cooperativa de agricultura familiar, que trabalha com derivados do leite. Vem de Várzea Nova, uma região que não tem água. Costumamos dizer que tiramos leite de pedra. Lá não chove por nada, mas resolvemos encarar esse desafio de implementar uma unidade de beneficiamento de leite e derivados”, explicou Eliton Santos, gestor administrativo da Coopag.

Fenagro

Considerada a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é promovida pelo Grupo A TARDE e segue até o dia 8 de dezembro. Com programação diversificada, o evento reúne exibição de animais e produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é receber mais de 100 mil visitantes, consolidando sua importância como uma das principais plataformas do setor no Brasil.