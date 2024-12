Laise Castro destaca que a Fenagro foi pensada para toda a família

Laise Castro, gestora da ONLINE Produções - Foto: Reprodução | A TARDE Play

A Fenagro 2024 acontece desde o dia 29 de novembro e vem entregando diversas experiências para todos os públicos. Em entrevista ao A TARDE, nesta quarta-feira, 4, Laise Castro, gestora da ONLINE Produções, destacou que a feira foi pensada para atender toda a família e conta com uma rica programação para as crianças.

“É um universo que encanta muito as crianças, aquelas que moram na cidade são poucas que têm a chance de ter esse contato com os animais de grande porte como bois e cavalos. Então a gente traz essa criança para cá, dá a chance a ela de andar de cavalo, de pônei, é muito encantador. O conteúdo do Espaço kids é com brinquedos infláveis, com a figura de Tio Paulinho, que é um querido com as atividades recreativas dele [...] É fazer uma visita ao ar livre, com tanta interação fora da tela”, pontuou.

A programação infantil tem atrações como a Arena Pônei, que oferece passeios de charrete e montaria em pôneis, com toda segurança e supervisão. Atividades recreativas no Espaço Kids, o show do animador Tio Paulinho e a Casa do Papai Noel completam a diversão. As crianças também podem participar de uma feira de adoção, incentivando a conscientização e o cuidado com os animais.

Para Laise, a participação no evento traz um grande aprendizado em diversas áreas. “Todos os parceiros que estão com estandes realizando a Fenagro junto com a gente, tem muitos conteúdos importantes e interessantes desde a Coelba que está ali com seu caminhão mostrando toda a parte de sustentabilidade e o processo de energia, a gente o pessoal da Faeb com cursos e workshops que não param dentro do caminhão. É o tempo todo aprendizado”, explicou.

Uma super novidade é a “Festa do Peão” também chamada de Tratador Fest, que será realizada pela primeira vez no Brasil, na sexta-feira, 6. Por meio de votação em sites e grupos dos criadores que estarão presentes na Fenagro, vai premiar os três melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil.

A disputa, dividida em quatro categorias: caprinos de corte, de leite, ovinos de leite e de lã, consagrará os dois melhores que serão premiados com duas motocicletas. Ao todo, serão concedidos o valor total de R$ 50 mil em prêmios aos participantes.

“Esses cuidadores lidam com esses animais diariamente, então já conhecem, tem uma conexão, eles têm o dom de acalmar o bicho. A gente tem criadores de todo o país, imagina a viagem para trazer esses bichos alocados dentro de um caminhão, como deve ser estressante. Esses tratadores vem com esse cuidado, acomodam, alimentam, dão banho. É oportunidade de enaltecer todo esse trabalho que eles têm, a dedicação e o amor, estamos ansiosos. O peão que ganhar esse prêmio vai tirar a sorte grande”, destaca Laise.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.