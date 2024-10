Fenagrinho e Arena Pônei são confirmadas para o Fenagro 2024

Foto ilustrativa de uma das primeiras edições da Fenagrinho, no Parque de Exposições - Foto: Carlos Casaes | Cedoc A TARDE

Sucessos nas edições anteriores, a Fenagrinho e a Arena Pônei já estão confirmadas na programação de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária da Bahia), realizada nos dias 28 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Com a proposta de ampliar conhecimento sobre a vida no campo de forma divertida e interativa, a área Fenagrinho vai oferecer diversas atividades educativas e recreativas para crianças durante os 11 dias de evento. O espaço, que em outras edições, dispunha da área de Exposições de Pequenos Animais, costumava reunir cães, aves, coelhos, hamsters, galinhas exóticas e pássaros, entre outros bichinhos.

“Esse espaço costuma acontecer no pavilhão dos pequenos animais, onde são expostos cachorros, gatos, aves como galinhas, patos e entre outros animais”, explicou o coordenador técnico da Fenagro, Paulo Guedes, durante reunião semanal dos associados confirmados para a 33ª edição da feira.

Também está confirmado na programação a realização da concorrida Arena Pônei, que é destaque de entretenimento por promover passeios das crianças em pôneis, acompanhados por um tratador em um espaço seguro e com estrutura adequada para a montaria nos cavalos mirins. No espaço, inaugurado em 2017, na 30ª edição da feira, as crianças podiam passear de charretes puxadas por pôneis e montar nos animais.



“A arena pônei é um espaço reservado para as crianças com monitores para que as crianças montem nos animais em uma área fechada com cercas e toda a proteção com capacete. Esse é mais um espaço idealizado para as crianças, assim como também deve ser montado um parque infantil para esse público”, continua o coordenador.

À época da 30ª edição, os cavalinhos, que mediam em torno de 90 centímetros de altura, vinham de municípios baianos como Coração de Maria, Jequié e Feira de Santana. Naquele ano, o público mirim também ganhou um parque de diversão mais completo e a Casa do Papai Noel Fazendeiro, criada para valorizar a cultura nordestina, trazendo um cenário natalino diferenciado pela decoração peculiar inspirada no meio rural.



Na terça-feira, 1ª de outubro, organizadores da Fenagro (Feira Internacional de Agropecuária da Bahia) 2024 anunciaram que o evento contará com a participação de dez associações baianas de criadores agropecuários, durante reunião semanal, na sede da Accoba (Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia).

Além do Fenagrinho e da Arena Pônei, a 33ª edição da feira realizará campeonatos, leilões, exposições, provas esportivas para animais, apresentações culturais e a pioneira Festa do Peão - evento organizado pela Accoba para premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil