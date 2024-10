Fenagro 2024 espera receber mais de 3 mil animais e 600 expositores

Fenagro será realizada no Parque de Exposições de Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Com expectativa de receber mais de 150 mil visitantes, a Fenagro 2024 (Feira Internacional de Agropecuária da Bahia) será realizada no Parque de Exposições, em Salvador, entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. O evento, considerado o maior do segmento no Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil, reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.



Serão expostos bovinos das raças Nelore, Gir, Girolando e Sindi; equinos das raças Mangalarga Marchador, Mangalarga Paulista, Campolina e Quarto de Milha. Já os ovinos e caprinos também estarão presentes na Fenagro com uma variedade ainda maior de raças.

Fenagro reunirá expositores de bovinos, equinos, caprinos e ovinos | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Leia também



>> Grupo A TARDE convida Sistema Faeb/Senar para Fenagro 2024

>> Exemplares de destaque nos rebanhos baianos desfilam na Fenagro

>> Desde 1988, Fenagro mostra brilho da agropecuária baiana

Além da exposição de animais, o evento vai realizar leilões, premiações e práticas esportivas como o Team Penning - modalidade de rodeio que consiste em separar três bovinos de um rebanho e colocá-los em um curral - e o Ranch Sorting, que é um esporte equestre de velocidade que simula a separação de gado em fazendas.



A previsão é de que sejam realizados cinco leilões durante os 11 dias, distribuídos no Tatersal Joãozinho Andrade (Currais) e no Tatersal Cândido Braga (Tenda), entre os dias 4 e 7 de dezembro. A Fenagro também contará com a Festa do Peão, que pela primeira vez será realizada no Brasil e vai premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do país.

Serão oferecidos novos conteúdos e uma estrutura ampliada, de modo a proporcionar uma experiência única tanto para expositores quanto para o público, consolidando a feira como a grande vitrine do agronegócio baiano.

FENAGRO 2024

Leilões:

Tatersal Joãozinho Andrade (Currais)

Dia 06/12 (Sexta) Festa do Peão

Dia 07/12 (Sábado) Leilão Girolando

Tatersal Cândido Braga (Tenda)



Dia 04/12 (Quarta) Leilão Mangalarga Marchador

Dia 05/12 (Quinta) Leilão Mangalarga Marchador

Dia 06/12 (Sexta) Leilão Mangalarga Marchador

Dia 07/12 (Sábado) Leilão Mangalarga Paulista