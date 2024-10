Fenagro 2024 vai promover a Festa do Peão, evento inédito no Brasil

Tratadores de caprinos e ovinos serão premiados - Foto: Maíra Vergne/Divulgação Embrapa

Promovida pela primeira vez no Brasil, a Festa do Peão vai premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil durante a Fenagro (Feira Internacional de Agropecuária da Bahia) 2024, que será realizada entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

A Festa do Peão acontecerá no dia 6 de dezembro (sexta-feira), por meio de votação em sites e grupos dos criadores que estarão presentes na Fenagro. Serão escolhidos os três melhores tratadores organizados em quatro diferentes categorias: caprinos de corte, caprinos de leite, ovinos de leite e ovinos de lã.

"É uma novidade (Festa do Peão). Vai ser a primeira realizada no Brasil. É uma homenagem aos tratadores, porque normalmente têm essas festas de premiações voltadas às raças. A gente vai fazer os melhores do ano dos tratadores, dos peões", disse Almir Lins, presidente da Accoba (Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia), que completou:

"Vai ser uma premiação dos melhores tratadores do ano de caprinos e ovinos. Serão selecionados os melhores do Brasil. Terão alguns sorteios, entre eles, o de duas motos, além de troféus e alguns brindes", finalizou.



A premiação faz parte do cronograma de campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais previstas para acontecer durante o evento, que espera receber cerca de 150 mil visitantes durante 11 dias.



Após a seleção serão consagrados os dois melhores, que serão premiados com duas motocicletas. Ao todo, a Festa do Peão vai conceder o valor total de R$ 50 mil em prêmios para os participantes.



Fenagro 2024

O evento, considerado o maior do segmento no Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil, reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.