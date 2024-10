Fenagro 2024 já tem 10 associações confirmadas; vejam quais são

Presidentes das Associações de Cuidadores Agropecuários confirmados na Fenagro - Foto: Mila Souza | Ag A TARDE

A Fenagro (Feira Internacional de Agropecuária da Bahia) 2024 contará com a participação de dez associações baianas de criadores agropecuários. A informação foi dada durante reunião semanal dos organizadores, na sede da Accoba (Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia).



Segundo os organizadores estão confirmadas a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Accoba); Associação Baiana de Criadores de Mangalarga Paulista (ABCM); Associação Baiana de Criadores de Mangalarga Marchador (ABCMM); Associação Baiana de Criadores de Campolina (ABCC); Associação Baiana de Criadores de Nelore (ABCN); Associação Baiana de Criadores de Girolando (ABCG); Associação Baiana de Criadores de Gir(ABCG); Associação Baiana dos Criadores de Sindi; Associação Baiana de Criadores (ABC) e Associação Baiana de Criadores de Zebu (ABCZ).

Além disso, a Fenagro ainda contará com a presença do Conselho Federal e o Conselho Regional de Veterinária durante a 33ª edição da feira, que após quatro anos de pausa, retoma as atividades no dia 28 de novembro até o dia 8 de dezembro.



Estiveram presentes na reunião o presidente da Accoba, Almir Lins, o presidente da ABCM, Maurício Pimentel, o presidente da Associação Baiana de Criadores de Nelore (ABCN), Antonio Tarzan, o diretor da ABCC, Alexandre Bulos, o coordenador técnico da Fenagro, Paulo Guedes, e o coordenador de logística da Fenagro, Mário Abreu.

Fenagro

A edição deste ano contará com campeonatos, leilões, exposições, apresentações culturais e a pioneira Festa do Peão - evento organizado pela Accoba para premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil.

Neste ano, a expectativa é de receber mais de 150 mil visitantes no Parque de Exposições, em Salvador, entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. O evento, considerado o maior do segmento no Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil, reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.

Serão expostos bovinos das raças Nelore, Gir, Girolando e Sindi; equinos das raças Mangalarga Marchador, Mangalarga Paulista, Campolina e Quarto de Milha. Já os ovinos e caprinos também estarão presentes na Fenagro com uma variedade ainda maior de raças.

Além disso, o evento vai realizar cinco leilões, julgamento de animais e provas esportivas como Team Penning - modalidade de rodeio que consiste em separar três bovinos de um rebanho e colocá-los em um curral - e o Ranch Sorting, que é um esporte equestre de velocidade que simula a separação de gado em fazendas.