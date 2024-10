Baiano constrói minhoca gigante interativa para estudantes na Chapada

- Foto: Arquivo pessoal

João Carlos Gomes, 59 anos, mostra com orgulho aos seus mais de 19 mil seguidores a escultura que levou pouco mais de um mês para ser desenvolvida. Apesar de ainda estar nos processos iniciais, o corpo da minhoca de 30 metros de comprimento e 2 metros de altura já ocupa um espaço estratégico em sua fazenda onde a principal atividade agropecuária é a criação de minhocas.

Aos poucos, com ferro e cimento, a estatueta vai ganhando características próprias de uma anelídeo. O corpo alongado e segmentado por aneis atraem centenas de estudantes e internautas, que mesmo por imagens, se deslumbram pelo trabalho do minhocultor. Apesar disso, a minhoca gigante ganha ainda mais notoriedade pela sua função educativa: milhares de estudantes podem conhecer de perto a anatomia interna da minhoca.

“Nosso objetivo é justamente ampliar a capacidade de entretenimento no nosso sítio, além de apresentar para as pessoas que visitam a nossa propriedade, a importância que a minhocultura tem para a subsistência humana, para a produção do adubo, para a adubação das plantas de maneira saudável, de maneira sustentável”, disse João.

Junto com as mãos de João, a minhoca gigante também ganha um time de peso, principalmente de Reinildo Jesus Santos, um artista plástico de baixa visão. O escultor é responsável por toda a aprimoração da estatueta e também pela criação dos órgãos internos em 3D da minhoca. “Isso é intrigante, principalmente por ele ter uma limitação na visão. Mas foi através disso, que ele deu vida à escultura. Será possível que as pessoas sintam através do toque, os órgãos da minhoca”, disse admirado o minhocultor.

Reinildo Jesus Santos é artista plástico e possui baixa visão | Foto: Reprodução | Instagram @canaldaminhoca

A ideia de construir uma minhoca gigante no seu sítio já fazia parte de um desejo antigo. Há uns anos, durante uma viagem, João se deparou com uma escultura gigante de uma abelha, totalmente interativa, e que mostrava a importância do inseto para o ecossistema, e pensou: “Por que não fazer uma escultura interativa de uma minhoca?”



“A construção da minhoca gigante vem agregar, através valores para os jovens, de forma pedagógica, de forma inteligente, principalmente para fomentar uma relação mais aproximada sobre a importância que a minhoca tem no ecossistema, assim como a abelha, os pássaros e outros animais que fazem parte da natureza. Através dessa construção, dessa escultura, visitantes de qualquer idade, de qualquer natureza, de qualquer especialidade acadêmica ou escolar, terão possibilidade de ter uma consciência ambiental ainda mais fortalecida”, explica o minhocultor.

‘Minhocoterapia’



Há 32 anos, as minhocas são parte importante da vida de João que começou, a partir da criação dos anelídeos, a produção e a venda de húmus - adubo natural produzido a partir da decomposição de matéria orgânica a partir das minhocas. Depois começou a ampliar suas atividades no sítio Monte Alverne, localizado no Seabra, na Chapada Diamantina, com a venda de terra vegetal, substratos (vegetal e animal), biofertilizantes e húmus líquido - seu mais recente produto para uso doméstico.

Há 32 anos João cria minhocas em sua fazenda na Chapada Diamantina | Foto: Arquivo pessoal

De janeiro a agosto de 2024, a Bahia foi responsável por 7,8% dos adubos e fertilizantes químicos importados no Brasil, segundo dados do ComexStat, sistema oficial de extração de estatísticas do comércio exterior brasileiro de mercadorias. Isso correspondeu ao valor de US$ 571 milhões da venda no mesmo período. A produção de seu João é fora da curva, já que a sua grande clientela atualmente são os lojistas e estabelecimentos de agropecuária e para pequenos clientes para uso doméstico.

A grande clientela de seu João atualmente são os lojistas e estabelecimentos de agropecuária | Foto: Arquivo pessoal

O seu ganho como minhocultor entretanto vai além do que ele vende. Isso fica claro quando João aponta as suas atividades como um tipo de terapia, ou melhor, uma ‘minhocoterapia’. Essa paixão pelo trabalho fez com que, dessas três décadas, seis fossem dedicadas pelo seu lado “influencer”. Com quase 20 mil seguidores no YouTube, através do Canal da Minhoca (@canaldaminhoca), e sua atuação no Instagram, TikTok, Kwai e outras plataformas digitais.



Em seus vídeos, ele mostra como é a rotina de criação das duas espécies de anelídeos em sua fazenda: a minhoca vermelha da Califórnia e a gigante africana. Além disso, ele também mostra o seu dia a dia no sítio através das outras atividades que são realizadas como a produção de adubo e do licor de jabuticaba, espaço para eventos e claro, a construção da minhoca gigante.

O produtor cultiva duas espécies de minhocas: vermelha da Califórnia e a gigante africana | Foto: Arquivo pessoal

“Sempre fui uma pessoa comunicativa, e aprendi com as redes sociais que quanto mais original, melhor é o conteúdo. Eu não tenho necessidade de fingir porque as pessoas querem ver a realidade. Então eu mostro o meu dia a dia, mostrando as brincadeiras que faço com os meus funcionários, como está a construção da minhoca e o meu dia a dia no sítio. Sempre levando diversão”, disse o minhocultor.