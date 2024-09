Fenagro também é grande palco de entretenimento

A Fenagro se notabilizou por promover shows que sempre atraíam grande público ao Parque de Exposições - Foto: Carlos Casaes | Cedoc A TARDE

Para além de uma oportunidade de negócios com alta expectativa de movimentação financeira, a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) é lugar de entretenimento e lazer. Na maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a programação agrega atividades lúdicas durante todos os dias de realização do evento voltado ao agronegócio.

Em edições anteriores, as crianças foram contempladas com a Fenagro Kids, espaço que trouxe o clima de fazenda para Salvador, por meio de atrações como a Exposição de Pequenos Animais e a Arena Pônei, bem como os parques infantis e a Casa do Papai Noel Fazendeiro. O público adulto também foi agraciado com opções recreativas, a exemplo de música ao vivo, festival gastronômico e da Arena Off Road.

Quem já teve a oportunidade de visitar a Fenagrinho, como também é chamada a Fenagro Kids, percebeu que a Arena Pônei é uma das atrações mais concorridas. No espaço, inaugurado em 2017, na 30ª edição da feira, as crianças podiam passear de charretes puxadas por pôneis e montar nos animais.

Os cavalinhos, que mediam em torno de 90 centímetros de altura, vieram de municípios baianos como Coração de Maria, Jequié e Feira de Santana. Naquele ano, o público mirim também ganhou um parque de diversão mais completo e a Casa do Papai Noel Fazendeiro, criada para valorizar a cultura nordestina, trazendo um cenário natalino diferenciado pela decoração peculiar inspirada no meio rural.

Dentro da proposta de trazer para a garotada o clima de fazenda, a Fenagro Kids dispunha de uma área para a Exposição de Pequenos Animais, que reuniu cães, aves, coelhos, hamsters, galinhas exóticas e pássaros, entre outros bichinhos. Por lá já passaram, por exemplo, o menor pato do mundo e o cisne negro, que reinaram em uma lagoa criada especialmente para eles. Já teve, ainda, o menor rato do mundo, além de chinchilas, papagaios exóticos, galinhas, marrecos, mini vacas, mini bois e coelhos, que encantam a garotada.

Gaviões, falcões, águias e corujas treinados para controle de pragas nas fazendas também compuseram a mostra. Naquela edição, algumas espécies puderam até ser compradas, como os pôneis, que foram expostos sob os cuidados da Associação Brasileira dos Criadores de Pôneis e do Núcleo Baiano dos Criadores de Pôneis.

Agrovila e Arena Off Road

Para o público adulto, o Espaço Agrovila, em edições passadas, foi uma oportunidade de adquirir produtos natalinos fabricados pelo pessoal da agricultura familiar, desde a culinária ao artesanato. Outra opção de entretenimento foi conferir a Feira de Cachaça de Alambique, que reproduziu uma vila do interior para a exposição de cachaças originárias de diversas regiões da Bahia, como Abaíra, Rio de Contas, Jussiape, Paramirim, Caculé, Ilhéus, Medeiros Neto, Feira da Mata, Vitória da Conquista, Nazaré das Farinhas, Mata de São João e Camaçari.

Já a Praça de Alimentação é sempre montada com o objetivo de se tornar uma área ideal para degustar pratos típicos do interior, como carne do sol, beijus e sanduíches de carne de porco. Nas edições já realizadas, foi criada uma estrutura com restaurantes e fast-foods para que o público pudesse ter sortidas experiências gastronômicas.

Além das comidas e dos petiscos regionais, pratos exóticos, como as carnes de caças, fizeram parte do cardápio da Fenagro, que, em 2024, marca o seu retorno após um hiato de quatro anos.

Em edições passadas, a feira também foi ponto de encontro dos rallyzeiros de 4x4, recebidos na Arena Off Road, criada em 2017 e considerada a maior do segmento no Norte-Nordeste, reunindo praticantes de todo o País. Já participaram, por exemplo, o precursor da expedição Transamazônica, Sérgio Yolanda, e o campeão de Rally 4x4 de velocidade, Roberto Cunha.

Naquele mesmo ano, ciclistas ligados a grupos de pedal de Salvador também se integraram à Fenagro com o Grande Encontro Ciclístico, que percorreu a orla com destino à feira, montada no Parque de Exposições de Salvador.

De música à gastronomia, veja grandes destaques ao longo dos anos

Quando a Fenagro surgiu, em 1988, shows de grande porte faziam parte do conceito ‘festa’ das suas edições. Pelos palcos da feira já passaram nomes de peso, como Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Fagner e Charlie Brown. Mas, a partir de 2008, o evento ganhou um novo perfil e as mega-apresentações musicais foram substituídas pelo som de atrações típicas do interior, na Praça do Coreto, e na Vila do Forró, que já recebeu artistas como os cantores e compositores Adelmário Coelho, Léo Macedo (Banda Estakazero) e Zelito Miranda (in memoriam).

Já na edição de 2012, a programação cultural da Fenagro foi marcada pela homenagem prestada a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, pelo seu centenário de nascimento, e pela comemoração dos 25 anos de trajetória da banda Asa de Águia.

O Festival Bahia Gourmet foi um dos destaques da edição de 2015 da Fenagro. O evento contou com pratos preparados por alguns dos melhores chefs gourmets do Brasil, com insumos das cadeias produtivas da Bahia.

O espaço gastronômico surgiu com o objetivo de promover os produtos regionais através da experiência gourmet e oportunizar o aperfeiçoamento de profissionais da área, aumentando o leque de novos negócios. Durante a feira, foram realizadas oficinas gastronômicas abertas ao público.

Novidades para crianças

Para o público infantil, uma das edições mais marcantes da Fenagro foi a 26ª, realizada em 2019, quando cerca de 30 mil crianças tiveram a oportunidade de mergulhar na produção do campo e participar de atividades lúdicas e de lazer, através das quais puderam aprender conceitos de sustentabilidade, preservação ambiental, produção e consumo de alimentos saudáveis.

Através do Cine 3D, montado pela Associação Baiana de Empresas de Base Florestal (Abaf), professores e estudantes das redes públicas de ensino deram um mergulho virtual em uma floresta em três dimensões. A atividade do cinema funcionou dentro de uma tenda inflável, onde os visitantes usaram óculos especiais para aprender mais sobre setor florestal, ecologia e mundo sustentável.

Outro destaque de edições passadas da Fenagro foi o Teatro de Fantoches, uma aposta da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) através da qual os pequenos aprenderam sobre a importância de consumir alimentos inspecionados e também conheceram os detalhes das cadeias do leite e da carne.

A programação infantil também já contou com o Túnel da Carne e o Túnel do Leite. Nesses espaços, a criançada conhecia as várias etapas do processo de industrialização do insumo, através das visitas guiadas por monitores. No final das atividades em cada túnel, a garotada fazia a degustação dos produtos, como iogurtes e espetinhos de carne.

A programação da Fenagro 2024 ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que muitas das atividades que encantaram o público ao longo do tempo e outras novidades sejam anunciadas em breve.

