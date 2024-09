A volta da Fenagro

CADERNO AGRO ESPECIAL - FENAGRO 15/9 Local: Parque de exposições Foto: Arlindo Felix/Cedoc A TARDE Data: 29/11/2000 - Foto: Arlindo Felix | Cedoc A TARDE

Após um hiato de quatro anos, devido à pandemia de Covid-19, a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) está de volta à cena em 2024. A 33ª edição da maior feira de agronegócio do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil será realizada entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador. Serão oferecidos novos conteúdos e uma estrutura ampliada, de modo a proporcionar uma experiência única tanto para expositores quanto para o público, consolidando a feira como a grande vitrine do agronegócio baiano.

O evento ocupa o Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador desde a estreia, em 1988. De lá para cá, foram muitas evoluções – do número e tipos de espécies de animais expostos, passando pelo tamanho dos rebanhos no estado, a participação popular cada vez maior, até a consolidação da feira no calendário festivo do estado.

A expectativa para este ano é de um público estimado em 200 mil pessoas

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, produtos orgânicos e toda a cadeia do agronegócio saem das fazendas para integrar a Fenagro. É o grande momento em que a capital recebe as riquezas do interior, reunindo oportunidades de negócios, entretenimento para toda a família e projetos sociais, educacionais e de capacitação rural.

“Esses eventos que movimentam a economia são muito importantes para terem sede não apenas em Salvador, como em todas as regiões da Bahia. São essenciais para gerar emprego e renda. Especialmente os eventos ligados ao agro, à agricultura familiar, com cunho social e educativo e que destaquem a responsabilidade ambiental merecem toda a nossa atenção e incentivo. O governo do estado espera que a Fenagro seja um evento exitoso e que agregue os mais diversos segmentos, sempre com foco na produtividade, no respeito ambiental e, principalmente, nas questões socioeconômicas e culturais”, afirma o governador Jerônimo Rodrigues.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, destaca o estímulo aos novos negócios. “A Fenagro é muito importante para o setor agropecuário, trazendo os produtores rurais de todo o interior da Bahia para a nossa capital, sendo o fechamento das grandes exposições que acontecem no estado. Esperamos ter um evento à altura do agronegócio baiano”, avalia.

O presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins, ressalta que o valor do evento não está apenas na exposição e venda de animais, mas também nas palestras e trocas de informações entre os participantes. “A retomada no Parque de Salvador será muito boa para a pecuária baiana, pela sua importância na economia do estado”, pontua.

A expectativa para este ano é de um público estimado em 200 mil pessoas, ao longo dos 11 dias do evento. Uma novidade de 2024 é o retorno da grade de shows, com uma arena que vai reunir atrações musicais que incluem grandes nomes da música brasileira.

Números da Fenagro - edição de 2019 Público: 100 mil pessoas

Expositores: 800 Animais: 2.500, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Movimentação de negócios: R$ 100 milhões Programação: campeonatos, leilões, exposições diversas, cursos, seminários, palestras, rodadas de negócios, atrações gastronômicas e de lazer adulto e infantil, shows e apresentações culturais

