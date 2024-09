Atividades voltadas aos estudantes favorecem encontro entre cidade e campo

Produção de alimentos, da origem à mesa do consumidor, já foi foco de muitas atividades educativas da Fenagro - Foto: Josenildo Almeida | Divulgação

Em paralelo ao objetivo de fomentar o agronegócio baiano, a Fenagro também é espaço de aprendizado para o público estudantil. O evento busca promover, entre alunos de escolas públicas municipais e estaduais, além de particulares, o encontro da cidade com o campo. É nesse clima que, a cada edição, mais de 20 mil estudantes têm a oportunidade de participar de atividades e projetos que enaltecem a importância da agropecuária na economia e na vida do cidadão.

A conscientização ambiental de crianças e adolescentes, através da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia, também integra, ao longo dos anos, a programação socioeducativa da Fenagro, com a abordagem de temas como preservação dos recursos hídricos e minimização do uso dos agrotóxicos.

As atividades da 33ª Fenagro, este ano, ainda não foram divulgadas, mas as ações educativas continuarão a fazer parte da grade como instrumento de transformação. Na feira, os estudantes, acompanhados de seus coordenadores pedagógicos e diretores, são convidados a conviver com o universo rural e aproveitar a experiência para conhecer a origem dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores.

Um dos projetos que proporcionaram essa vivência foi o Adab na Exposição, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, órgão ligado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Adab/Seagri), responsável pelo agendamento das visitas dos estudantes à Fenagro. A iniciativa nasceu em meados da década de 2000, com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e formar multiplicadores em diversos temas que englobassem a sanidade animal e vegetal, a inspeção de produtos de origem animal e a preservação ambiental.

O projeto Adab na Exposição foi criado também para “resgatar o elo perdido entre campo e cidade, despertando nas crianças e adolescentes a valorização do segmento agropecuário para o desenvolvimento do País”, como explicou a então coordenadora da ação, a médica veterinária Irma do Amor Santos, na Fenagro de 2015.

Através desse trabalho, os alunos visitavam pavilhões de animais, estandes institucionais e cadeias produtivas, bem como assistiam a espetáculos de teatro de fantoches e degustavam produtos lácteos inspecionados, sempre acompanhados por monitores.

Outra experiência motivadora experimentada por 3 mil estudantes das redes pública e privada de Salvador e Região Metropolitana, na 30ª Fenagro, em 2017, foi o projeto Educar para Transformar. A ação visou integrar as crianças da capital ao meio rural, a partir de apresentações de teatro de fantoches, que abordaram a oferta de alimentos seguros, como o leite e a carne de qualidade, e o combate à clandestinidade.

A intenção da Fenagro sempre foi integrar os estudantes à vida rural de forma lúdica e socioeducativa, proporcionando aprendizado sobre os processos pelos quais os alimentos passam e, principalmente, sobre a importância que o campo representa para a cidade.

Diversidade de atividades

Assim, ao longo da história, a Fenagro vem promovendo diversas ações educativas, a exemplo da equoterapia (terapia com cavalos), utilizada como método de reabilitação, e do passeio pelas principais cadeias produtivas – conjunto de etapas consecutivas que transformam matéria-prima no produto final.

Atividades lúdicas ligadas à conscientização do uso racional da água também já despertaram o interesse dos estudantes visitantes. Foi o caso do projeto Amigos da Água, que mobilizou milhares de crianças na 29ª edição da Fenagro, em 2016.

Promovida pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), a ação teve como objetivo principal conscientizar as futuras gerações, por meio do entretenimento, sobre a importância da água no planeta e ensiná-las a economizar esse insumo natural essencial para os seres vivos.



Com este intuito, foi elaborado um tabuleiro interativo, cujas casas com trajetória numerada sugeriam situações relativas ao bom uso da água. O jogo era composto, ainda, por um kit de ‘cédulas’ com o qual as crianças brincavam.

Os estudantes também atuaram como protagonistas quando convidados a compartilhar projetos realizados na escola, sob o incentivo da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), responsável pela organização da visita dos alunos da rede à feira. Dos trabalhos já apresentados, destaque para as minifábricas-escolas de chocolate do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Baixo Sul, em Gandu, e do Cetep Nelson Schaun, em Ilhéus.

Elas foram instaladas no Parque de Exposições em 2018, dentro da 9ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, que integrou a programação da Fenagro naquele ano. As etapas do preparo, do refinamento a temperagem, foram mostradas pelos estudantes de cursos técnicos de Nutrição e Dietética, e os visitantes degustaram chocolates produzidos em diferentes teores de cacau.

Universitários também têm sido público-alvo da Fenagro. Exemplo disso se deu na 27ª edição, em 2014, quando alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime) tiveram aula prática com o tema ‘Administração, Economia, Agronegócio e Extensão Rural’, realizada pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), vinculada à Seagri.

Com a atividade, que visou promover a integração entre os segmentos de ensino, pesquisa e extensão, os participantes conheceram trabalhos desenvolvidos pela empresa estadual em cinco cadeias produtivas – cana-de-açúcar/cachaça, dendê, fruticultura, guaraná e seringueira/borracha. A experiência os levou a adquirir uma nova visão sobre as técnicas de cultivo orgânico, colocando-os em contato com a agricultura familiar.

Responsabilidade social e oferta de serviços gratuitos



O bilhete individual de acesso à última edição da Fenagro, em 2019, valeu R$ 10 e mais 1 kg de alimento não perecível. As doações beneficiaram o Bahia Sem Fome, programa do governo do estado. Em outras edições, como a de 2017, os itens arrecadados foram doados ao Mesa Brasil Sesc, programa nacional que funciona como banco de alimentos contra a fome e o desperdício.

Apenas no primeiro dia da feira de 2017, foi computada cerca de meia tonelada de alimentos, beneficiando 24 instituições e 2.602 pessoas de Salvador e Região Metropolitana. Estas e outras ações promovidas pela Fenagro fazem parte do compromisso da feira com a responsabilidade social.



O evento também oferece serviços gratuitos. Na 28ª edição, em 2015, quando aconteceu em paralelo a VI Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) promoveu no espaço a emissão da carteira de trabalho.

A ação social de cidadania, que beneficiou especialmente os trabalhadores rurais, está associada aos mutirões itinerantes, projeto da Setre baseado nos princípios do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.

Outra ação social marcante, ainda na Fenagro 2015, foi o ônibus da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que se instalou no local. O Hemóvel ficou disponível por três dias para coleta de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea. A ação integrou o Programa Saúde Sem Fronteiras, da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Defesa do consumidor

O Procon, órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, também já levou sua unidade móvel à Fenagro, onde disponibilizou informações sobre direitos do cidadão. Na edição de 2015, o então superintendente do Procon-Bahia, Marcos Medrado, ressaltou que “muitas relações de consumo são travadas nesses eventos de grande aglomeração”.

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) também já prestou serviços na Fenagro com o Ibametro Móvel. Na unidade, os visitantes foram orientados sobre a aquisição de produtos e serviços, de acordo com a regulamentação metrológica (pesos e medidas) em vigor, e a avaliação da conformidade, para se buscar o equilíbrio nas relações de consumo.

Na feira, os fiscais simularam a fiscalização em campo (pontos de venda, depósitos e fábricas), fomentando no público adulto e infantojuvenil a consciência crítica do seu poder de compra e atuação como agentes multiplicadores das informações junto às famílias e às redes de relacionamento.

A iniciativa integrou as ações do Programa Educação para o Consumo, desenvolvido pelo Ibametro para a promoção da cidadania em crianças e adultos, a partir da familiarização com os seus direitos no âmbito das relações que envolvem consumo.

Durante a Fenagro 2013, houve uma ação especial com os públicos infantil e adolescente da rede pública de ensino. Na ocasião, técnicos fizeram demonstrações práticas das atividades realizadas pelo órgão na área de fiscalização, como operações de produtos pré-medidos (os que são acondicionados nas embalagens na ausência do consumidor).

A ideia do Ibametro foi ficar mais perto da população, exercendo um dos compromissos da sua missão de disseminar informações sobre a cultura metrológica e realizar avaliação da conformidade, promovendo consciência cidadã.

