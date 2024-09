Fenagro é a grande vitrine agrotropical do Norte-Nordeste

Nordeste se desenvolveu muito além do que se imaginava alguns anos atrás - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

O Brasil criou a mais espetacular revolução criativa do mundo nos últimos 50 anos, foi o nosso “agroconsciente”. Alimentos, energia, fibras, meio ambiente na faixa tropical da terra.

E o Nordeste se desenvolveu muito além do que se imaginava alguns anos atrás, onde o estado da Bahia, pioneiro em iniciativas educacionais na nossa história, no café, cacau, na pecuária, na cana de açúcar, nos últimos 25 anos fez inovações espetaculares em todo o oeste, no semiárido, na fruticultura, na horticultura, na piscicultura, nas florestas plantadas, no trigo, no algodão, na soja, no milho, no feijão e em todos os grãos, no cooperativismo e em um desenvolvimento agrourbano com indústrias, comércio e serviços.

Por isso, a Fenagro, maior festa do campo, volta para a sua capital, Salvador, a capital do melhor agrotropical do mundo, reunindo todo Norte e Nordeste brasileiros.

De 22 de novembro a 8 de dezembro, a 33ª edição. Além dos campeonatos com animais, vão ocorrer exposição de cães, cultura e shows com 100 mil visitantes aguardados.

Será muito importante termos a presença da tecnologia e da ciência. As máquinas que hoje oferecem a gestão digital da agropecuária. Os insumos modernos na forma de sementes, com edição gênica, biofertilizantes, bioinsumos, os modelos de irrigação, armazenagem, transporte, os ensinamentos de integração lavoura e pecuária e as práticas da agricultura de baixo carbono.

A gastronomia, a agroindústria, os prestadores de serviços, os bancos e as cooperativas de crédito. Enfim, teremos todos os elos das cadeias produtivas do agronegócio, que precisam estar nesta gigantesca Fenagro.

A população urbana irá vibrar e se apaixonar pelo legítimo talento ali exposto, de toda a competência deste que é o melhor agroambiental, alimentar e energético do mundo.

Vamos para a 33ª Fenagro, juntos, campo e cidade, agora uma coisa só. Será no Parque de Exposições de Salvador. Espero você e a marca da sua empresa lá.

A Fenagro é a merecida e justa celebração que a Bahia merece celebrar, integrando produtoras e produtores rurais, comércio, serviços, indústria e órgãos oficiais de governo com todas as associações representativas.