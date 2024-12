Fenagro oferece entretenimento para as crianças

Museu de Anatomia Animal (Fenagro) - Foto: SMVBA/Divulgação

O Parque de Exposições vai virar um parque de diversões nos dez dias da Fenagro. As crianças tiveram uma atenção especial dos organizadores da 33ª edição da maior feira agropecuária do Norte-Nordeste e contam com um grande leque de atrações dentro do Parque de Exposições, que vão muito além dos tradicionais equipamentos infantis.

Dos animais de raça expostos nas baias às espécimes empalhadas no Museu de Anatomia Animal, o público mirim tem, entre outros atrativos à sua disposição, a Arena Pônei e a Fenagrinho - ou Fenagro Kids -, além do estande do Detran, que oferecerá uma grande variedade de brincadeiras educativas.

Para muitas famílias soteropolitanas, os passeios com filhos pequenos ao parque, durante a exposição agropecuária, já são tradicionais. Estas jornadas familiares criam e repetem momentos de encantamento das crianças com o mundo agrário, desconhecido para quem cresce na cidade grande, sem vínculos com o interior.

Pôneis encantam o público infantil e adulto

É quase impossível uma criança não se apaixonar pelos pôneis, que são presença constante nas feiras pecuárias. Na Fenagro, os animais de pequeno porte já tiveram diferentes modos de interação com o público.

Há cerca de dez anos, uma parceria entre a coordenação da Fenagro e o Centro de Equoterapia Nosso Lar, em Camaçari, deu origem ao espaço Arena Pônei, com a oferta de diferentes opções para adultos e crianças interagirem com cavalos de diferentes tamanhos.

De acordo com a coordenadora do Arena Pônei, a médica veterinária Zulmira Sena, antes os animais ficavam andando pelo parque, o que representava um certo risco. “Pensamos, então, nesse espaço mais seguro, com todos itens necessários e equipe capacitada”, afirmou, acrescentando que haverá charretes para passeios e lugares especiais para fotos. Como equoterapeuta, ela defendeu a interação entre as pessoas e os animais.

Papai Noel, estande lúdico e comida especial

Para encantar a criançada, uma figura ilustre nesta época do ano tem casa no centro do Parque de Exposições. O lugar é ideal para que as famílias guardem os registros em fotos e vídeos dos filhos pequenos e suas reações ao encontrar o Papai Noel.

Outra opção é o estande do Detran, que terá uma minipista infantil com carros, semáforos e placas de sinalização, enquanto os adultos saberão mais sobre a segurança no trânsito.

As famílias serão atraídas ainda para a área de alimentação, com uma variedade de opções que são do gosto dos pequenos e dos adultos. Também na Feira dos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol) e na Vila da Agricultura Familiar, diferentes produtos do interior poderão ser comprados ou consumidos no parque.

Outra dica é acompanhar os veículos que são lançamento das marcas expostas, em pista de test-drive com terreno de barro, que chama atenção das crianças.

Curiosidades do Museu de Anatomia Animal

Um programa muito popular entre as famílias é a visita ao Museu de Anatomia Animal, que, embora menos interativo, chama a atenção da meninada pelo realismo das 30 espécies de animais silvestres e de produção que estarão expostas.

O museu integra a programação da Sociedade de Veterinária da Bahia, em parceria com a Unime e a UFBA, que estará com um estande no Pavilhão Institucional, nos dez dias da Fenagro.

O acervo tem animais como galinhas e porcos, além de espécimes silvestres, a exemplo de leões, cobras, lobos guará e quatis. O Museu de Anatomia Animal visa também disseminar informações sobre a necessidade da conservação da fauna, especialmente das espécies brasileiras.

Sucesso em edições anteriores da Fenagro, a exposição trará espécies em tamanho realista, com pelagem e cores idênticas aos animais vivos. A qualidade dos empalhamentos chama atenção.

Fenagrinho recria o ambiente rural para os pequenos

As crianças encontrarão também entretenimento na minifazenda. Apelidado de Fenagrinho – ou Fenagro Kids –, o espaço é meticulosamente montado para recriar o ambiente rural e atrair os pequenos que gostam de conhecer novidades ausentes do seu cotidiano. A Fenagrinho oferecerá diversas atividades educativas e recreativas durante os dez dias de evento.

Entre os atrativos que chamam atenção do público infantil e de pessoas de outras idades, as Escolas Fábrica de Chocolate das regiões Sul e Baixo Sul estarão no estande da Educação, dentro do Pavilhão Institucional. Além de falar sobre o cacau, os estudantes que participam do projeto vão explicar o processo da produção de chocolate e outros derivados.

Também a escola Fábrica de Sabão – que utiliza óleo de cozinha na composição do produto – promete encantar as crianças e demais visitantes preocupados com as questões ambientais, pois estudantes falarão sobre o processo produtivo.