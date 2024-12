Estudantes unem educação e arte no Laboratório das Cores Naturais

Alunos aproveitando do Laboratório das Cores Naturais - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No quarto dia de atividades do Laboratório das Cores Naturais, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, os estudantes seguem explorando a união entre educação, arte, sustentabilidade e diversão. A oficina ocorre na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições, na capital baiana.

A iniciativa, parte do Eixo Socioambiental, busca promover a conscientização ambiental ao conectar alunos e comunidades por meio de oficinas, formações e materiais didáticos. O objetivo é despertar a criatividade e a responsabilidade socioambiental nos participantes.

A coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, destacou que o percurso dos ingredientes utilizados no Laboratório das Cores Naturais vai além da tela. Em um ambiente acolhedor, colorido e climatizado, a oficina transforma elementos como cúrcuma, café e espinafre em arte.

“Estamos nos surpreendendo. Alguns alunos resolvem misturar as cores porque eles se empolgam em ser cientistas e querem formar novas cores, então misturam vários pigmentos. Depois disso, eles colocam o pigmento no vasilhame, que eles vão levar para casa. E aí, com todas as tintas em mãos, eles são remanejados para um outro ambiente, onde vão testar as tintas que fizeram”, afirma Berta.

Na oficina, os estudantes aprendem a produzir, de forma natural, cores como amarelo, vermelho, verde, roxo, laranja e preto. Além disso, são incentivados a criar jogos educativos, como o jogo da velha.

“É uma tela plastificada que eles podem limpar e reescrever várias vezes. O jogo educativo incentiva a coordenação motora, motricidade, pensamento lógico, raciocínio, estratégia, tudo linkado com as habilidades que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz para as escolas também”, explica Berta.

Com um livreto de receitas em mãos, os estudantes levam para casa orientações para testar as cores que aprenderam a produzir.

A estudante do Colégio Estadual Rotary, Sofia Alban, de 16 anos, participou pela primeira vez da oficina e compartilhou sua experiência.

“Eu achei bem interessante porque são coisas que a gente não vê sempre assim para usar para outras coisas, principalmente, o espinafre, a gente nem sabia o que era. Eu achei que era manjericão que coloca na pizza. E quando coloca no papel, é possível ver que realmente a cor ficou viva e pinta muito bem”, destaca.

A estudante Sofia Alban | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A professora de matemática do Colégio Estadual Rotary, Cláudia Guerra, ressaltou que vai levar a ideia do Laboratório das Cores Naturais para toda rede de ensino.

“Eu tô pensando em levar essa ideia para que os professores de química e biologia que já trabalham com laboratório façam essa experiência com os estudantes. Vamos explorar as receitas”, diz.

Para a secretária do Colégio Estadual Dona Mora Guimarães, Débora Adriane Portugal, a oficina é importante porque “eles [estudantes] não têm contato com o produto químico, porque muitos têm alergia. E eles sabendo que conseguem tirar uma cor de um produto natural, é muito interessante”.

“Eu gostei, é muito legal, vi o interesse deles em querer aprender mais. E eles ficaram curiosos de saber de onde eles vão tirar outras cores de outras coisas naturais”, completou.

Professora de matemática do Colégio Estadual Rotary, Cláudia Guerra | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Laboratório das Cores Naturais, em funcionamento desde domingo, 1º, na Sala A TARDE, já recebeu mais de 400 estudantes das redes estadual e municipal, além de visitantes do público geral durante a Fenagro. Todos são recepcionados com lanche e água, gratuitamente.

“Nós, do Programa A TARDE Educação, convidamos todas as crianças, adolescentes, alunos de escolas públicas ou particulares, a virem participar das oficinas do Laboratório das Cores Naturais, que acontecem de 9h às 17h, todos os dias. Venham participar das oficinas e fazer as suas cores com alimentos naturais”, convoca a coordenadora do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino.

Da direita para a esquerda: Débora Adriane e estudantes | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.