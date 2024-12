Tradição da Fenagro: engraxate frequenta feira desde a infância

Eduardo Moraes, de 29 anos, frequenta a feira desde criança. - Foto: Joilson César | Ag . A TARDE

Figura carimbada na Feira Nacional de Agropecuária, o trabalhador Eduardo Moraes, de 29 anos, carrega uma história de vínculo com o evento. Frequentador da feira desde a infância, ele esteve presente mais uma vez nesta edição, mantendo viva a tradição de todos os anos e ganhando uma renda com seu trabalho de engraxate.

Desde a abertura, na sexta-feira, 29, Eduardo chamou a atenção do público por onde passava, com suas vestimentas sociais e a maleta de engraxate com a logomarca personalizada. Essa prática é um costume antigo dele que participa de todas as edições da feira, além de outros eventos.

“Eu trabalho desde os 12 anos. Essa marca foi um amigo meu que ficava na região da Pituba. Aí ele falava “bote terno”, “bote gravata” que vai dar certo. Aí ele me incentivou e eu criei essa logo marca: O engraxate executivo”, disse.

Vestimentas sociais e a maleta de engraxate com a logomarca personalizada. | Foto: Joilson César | Ag . A TARDE

Sempre bem trajado, com bom humor e um sorriso no rosto, o trabalhador engraxa os sapatos dos clientes pelo valor de R$ 25 utilizando três pastas diferentes.

“O sapato fica 'top', fica brilhando e com aspecto de novo. Eu tenho as pastas incolor, tenho marrom e marrom café. Eu deixo o sapato do cliente ‘no grau’, e todos saem satisfeitos! Todos da Fenagro engraxam comigo”, afirmou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.