Fenagro inova e leva mundo dos games para a feira

Diretora de Política e Programas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Sahada Luidy - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) vai além da exibição de animais e produtos agropecuários e também inclui uma programação voltada para o público gamer. O evento, que acontece até o próximo domingo, 8, conta com um stand exclusivo voltado para os jogos eletrônicos.

A diretora de Política e Programas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Sahada Luidy, explicou os espaços que compõe o stand, que também abrange a experiência de realidade virtual

“A gente tem aqui ao lado o espaço gamer made in Bahia. São desenvolvedores de gamers baianos que tem produtos já em plataformas consagradas, como Nintendo e Playstandion”, disse, e continuou: “A gente tem passeio em realidade virtual. Os estudantes podem passear, conhecer a caatinga e o parque de dinossauros”.

O espaço também conta com uma startup que ficará à disposição do evento até o encerramento voltado para a produção de uma pomada.

“Temos a [startup] 'Cicatribiu' que produz uma pomada a base de mangaba para feridas em animais, especialmente para cachorros e equinos”, afirmou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.