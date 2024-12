A Fenagro e a Petrobras: lembranças de uma parceria histórica

José Henriques Ramos, de 82 anos, agropecuarista - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ao longo de três décadas, a Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro) acumula histórias e o retorno da programação após um hiato de quatro anos traz à tona momentos emblemáticos, como o que José Henriques Ramos, de 82 anos, relembrou na tarde desta quarta-feira, 4.

Em 1997, o agropecuarista foi um dos responsáveis pela Petrobras patrocinar a Fenagro pela primeira vez. Na Sala A TARDE, inclusive, há uma foto exposta, onde é possível ver o momento da assinatura do contrato entre as partes envolvidas.

"Eu consegui um contato com o gerente-geral da Petrobras na Bahia e no Nordeste, na época, e ele achou que valia a pena a Petrobras investir na Fenagro. Desde então, ela tem investido praticamente todos os anos", contou José ao Portal A TARDE.

O empresário aproveitou a oportunidade para elogiar a organização da 33ª edição da Fenagro, que voltou a ser realizada com a chancela do Grupo A TARDE.

"A Fenagro era uma marca que já era do A TARDE há muitos anos. E eu estou muito feliz pelo A TARDE ter assumido o retorno da Fenagro. Por isso que nós estamos vendo uma Fenagro maravilhosa como nós nunca vimos. O A TARDE está de parabéns", concluiu.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.