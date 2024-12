Tum e Rennan Mendes homenageiam o sertão baiano na Fenagro

Fenagro acontece entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Durante a 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), em Salvador, o secretário estadual de Agricultura (Seagri), Tum, protagonizou um momento emocionante ao lado do sanfoneiro Rennan Mendes. Juntos, interpretaram 'Sobradinho', de Sá e Guarabyra, uma canção que narra a construção da barragem que mudou a história do sertão baiano.

"Sobradinho faz parte da minha vida. Eu sou de Casa Nova, mas fui criado em Sobradinho. Então, a gente relembrou aqui um pouco da época que a Barragem de Sobradinho foi criada. Tenho muito orgulho de ser baiano e de homenagear a região norte da Bahia. Mas a Fenagro é da Bahia inteira, e hoje celebramos todos os 27 territórios do estado", contou Tum ao Portal A TARDE.

Rennan Mendes, que nasceu em Uauá, também celebrou a oportunidade de levar a tradição nordestina ao palco de um dos maiores eventos agropecuários do Norte e Nordeste.

"Tum se identifica com a nossa música e não tem como não chamar ele para fazer essa música com a gente, eu estou muito feliz", revelou Rennan Mendes, que ainda ressaltou a importância de se apresentar na Fenagro.

"É uma oportunidade única se apresentar numa feira tão grande e poder compartilhar da nossa música, porque realmente o nosso repertório traz coisas do cotidiano do sertanejo, com uma linguagem mais tradicional. Desde Luiz Gonzaga, passando por Petrucio Amorim e Jackson do Pandeiro, porque a gente gosta de fazer isso", complementou.

A Fenagro, que retornou após um hiato de quatro anos, também foi exaltada pelo titular da Seagri, que revelou planos de ampliar a integração dos municípios baianos no evento.

"O retorno da Fenagro é nostálgico. Hoje, temos artistas de Uauá, Eunápolis, Juazeiro e Euclides da Cunha. A ideia é que, no próximo ano, possamos atrair ainda mais municípios e reativar a antiga Feira do Interior, para que cada cidade tenha espaço para mostrar sua produção cultural e agropecuária", explicou.

Novos projetos de Rennan Mendes

Além da apresentação na Fenagro, Rennan Mendes anunciou que lançará um EP ainda em 2024. O trabalho virá acompanhado de dois videoclipes, sendo um deles em parceria com o forrozeiro Targino Gondim, destacando ainda mais a força da música nordestina.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.