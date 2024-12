Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães - Foto: Reprodução

Presente na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães conversou, na manhã desta quinta-feira, 5, com o Portal A TARDE e citou a importância do evento para o fomento da pesca no Estado.

“A Bahia é um dos maiores centro agropecuários do Brasil, não só na produção de grãos, mas temos uma diversidade muito grande e a Fenagro é exatamente essa concentração da grande vitrine da produção agropecuária da Bahia e dentro dessa produção nós temos a pesca, que é muito importante e nós precisamos desenvolver mais, é um grande desafio”, comentou.

O líder também ressaltou sobre a participação do setor da pesca baiana no emprego e renda.

“A Bahia é o estado com a maior população rural do país com uma parte significativa no litoral e é preciso ter uma atividade econômica sustentável. A pesca artesanal pode representar isso e a medida que a gente vai valorizando e qualificando essa atividade podemos dar um salto. Estamos em fase inicial e pelo potencial que a Bahia tem nós precisamos desenvolver bastante, para que a Bahia além de ser um litoral se transforme em um grande produtor de pescado”, reforçou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.



