Alunos do IF Baiano apresentam cozinha criativa e sem desperdício na Fenagro

Estudantes do IF Baiano de Alagoinhas que desenvolveram o projeto de cozinha criativa - Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

Estudantes do Instituto Federal Baiano do campus de Alagoinhas, apresentam uma culinária diferente para o público que visita a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições em Salvador, nesta quinta-feira, 5.

Com uma cozinha criativa que tem como objetivo diminuir o desperdício, os estudantes expuseram diversas receitas diferentes, a exemplo do churros de aipim e do brigadeiro de casca de banana, produzidos pela turma de formandas em Técnica de Agroindústria. A aluna Silvana Almeida explicou como surgiu a ideia de fazer esses produtos.

"A ideia surgiu para a finalização do nosso curso, nós teríamos que criar um produto que fosse algo inovador e veio essa ideia de fazer churros, que é algo doce, que todo mundo gosta, porém a gente queria algo diferenciado. Então criamos um churros à base de aipim. É um produto zero glúten e zero lactose", contou entusiasmada com a criação.

Leia também:

>> Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Quem também falou muito satisfeito de tudo que estava sendo exposto foi o aluno do segundo ano do ensino médio, Valter Santos, de 17 anos. "Todos os produtos que você encontra aqui são feitos a partir de resíduos de alimentos. Tudo aqui é feito através desse reaproveitamento".

Estudantes do IF Baiano de Alagoinhas que desenvolveram o projeto de cozinha criativa | Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

A aluna do terceiro ano do ensino médio, Larissa Ferreira de 17 anos, contou orgulhosa que os visitantes já estão pedindo tutorial. "Muitas pessoas que passaram por aqui quando a gente estava se apresentando, perguntaram como a gente fazia as receitas, porque querem replicar em suas casas, então é uma visibilidade muito importante que a gente traz".

O reitor geral do IF Baiano, Aécio José, exaltou o trabalho dos alunos de Alagoinhas e lembrou que o esforço deles começa dentro do instituto. "Educação só se faz com contexto, e a participação desses alunos aqui na verdade é uma culminância dos trabalhos que eles já fazem no laboratório das aulas práticas de agroindústria, e trazer esses produtos, dando oportunidades para que eles mesmo apresentem no ambiente de visibilidade como a Fenagro é o contexto que eles precisam para viabilizar qual a profissão que eles terão", cravou o Aécio.

Nesta sexta-feira, 6, os alunos do IF Baiano seguiram expondo seus produtos para os visitantes.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.