Ampliação de programas e projeto da Bahia Pesca são destaques na Fenagro

Estiveram presentes na reunião secretários do governo da Bahia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No 7º dia de exposição da maior Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), que acontece até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, o conselho da Bahia Pesca promoveu a última reunião do conselho para discutir a ampliação de programas e projetos do órgão do governo do estado da Bahia.

Estiveram presentes na reunião os secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Guimarães, o secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Wallison Tum, a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Angela Guimarães, o presidente da Bahia Pesca, Daniel Benicio e a representante da secretaria da Política para Mulheres, Aldenira da Conceição.

Leia Mais:

>> Show de química chama atenção de estudantes na Fenagro

>> Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Foram apresentados os projetos e programas realizados do ano de 2023 e 2024. A produção e distribuição de alevinos para piscicultores familiares em 2024 representou um aumento significativo de aproximadamente 47%, com a produção de 8,31 milhões de alevinos e 10.752 famílias.

Também foram apresentados os municípios atingidos pelo programa Peixe Vivo, com estimativa de alcançar 121 municípios, um acréscimo de cerca de 17% em 2024 e com atuação de 24 territórios de identidade. Além disso, também foi apresentado pela primeira vez, o Censo Estrutural de Piscicultura, que busca mapear a produção e as diversas estruturas de suporte da cadeia produtiva.

“A Bahia é um dos grandes centros agropecuários do Brasil, não só o grande produtor de grãos, mas também celulose, cacau, ou soja, nós temos uma grande diversidade de milho, e a Fenagro é uma concentração da grande vitrine da produção agropecuária da Bahia. Dentro dessa produção, nós temos a pesca, que é muito importante e que precisamos desenvolver ainda mais. E a Bahia Pesca está aí para mostrar essa potência”, disse o secretário Davidson Guimarães.

Estiveram presentes na reunião secretários do governo da Bahia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A secretária Ângela Guimarães, participante do conselho, demonstrou expectativa quanto ao impacto positivo da pesca para os pescadores e marisqueiros.

“A reunião integra várias secretarias do estado para o desenvolvimento da agricultura, da piscicultura para atendimento aos povos tradicionais, dos pescadores, dos marisqueiros. Um balanço muito positivo em 2024, com expectativa de atender de quem precisa do produto para sobreviver”, disse ela.

O presidente da Bahia Pesca disse que a reunião foi uma oportunidade de demonstrar os avanços do programa em 2024, graças à participação de diversas secretarias do estado. “A Bahia Pesca cresceu bastante, principalmente por trazer a diversidade dos biomas e ampliação dos territórios. Hoje foi uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2024”, disse Daniel Benicio.