Oficina do A TARDE Educação recebe alunos de colégio municipal de Salvador

Alunos da Escola Municipal Senador Antônio Carlos Magalhães, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador, marcaram presença no Laboratório de Cores Naturais, uma das atividades promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que une aprendizado prático e sustentabilidade.

Durante o evento, os alunos experimentaram técnicas para criar tintas a partir de alimentos como vegetais, legumes, folhas e sementes. A experiência proporcionou diversão, conhecimento e uma nova percepção sobre o impacto ambiental dos materiais utilizados no dia a dia.

A estudante Bárbara Wiza, de 11 anos, ficou encantada com o aprendizado. Para ela, a proposta é mais favorável do que adquirir tintas industrializadas.

“É bem melhor para nosso meio ambiente, porque você não vai estar só usando legumes, vegetais, você vai estar se divertindo. O industrializado você compra, né? Aí já vem a caixinha, você já vai jogar fora, justamente pelo fato que é plástico", afirmou.

Com duas colheres de sopa de urucum e duas colheres de sopa de óleo vegetal ou água, a mistura garante um tom avermelhado, a cor preferida de Bárbara.

“A minha favorita foi a tinta vermelha, que eu achei uma cor também muito bonita, não só pelo fato que é a minha cor favorita, mas tipo, foi um outro sentimento, né? Porque, do nada, uma cor que não tinha cor começou a virar uma cor diferente então fiquei tipo o que está acontecendo? Meu Deus isso é irado”, expressou.

Quem também ficou impressionada ao descobrir que é possível produzir cores a partir das extrações de pigmentos naturais foi a estudante Ayalla dos Santos Araújo, de 10 anos.

“Foi muito legal fazer essa experiência porque não sabia que podia fazer cores com alimentos. A experiência foi muito boa ao fazer desenhos, jogo da velha. Vou aproveitar muito porque eu gosto muito de pintar, desenhar e várias outras coisas. Agora que aprendi, posso fazer muito mais em casa”, disse.

Já Yana Kayla, de 14 anos, participou pela primeira vez e definiu a experiência como maravilhosa.

“É a minha primeira vez aqui e eu gostei muito, eu pude aprender mais e também é uma experiência bastante nova para mim e eu adorei, se eu pudesse eu vinha mais vezes para fazer e é uma experiência maravilhosa poder aproveitar com os colegas da minha turma e conhecer coisas novas. É uma experiência boa também, fica na sua mente, memória guardada e eu amei muito fazer”, declarou.

A professora Maria Aurea Santos, do Ensino Fundamental I, celebrou a oportunidade de integrar arte, ciência e muita diversão.

“Estou muito feliz de participar com as crianças desse evento maravilhoso, porque inclusive eles estavam aprendendo sobre a questão das misturas, das cores, da ciência e também da questão dos animais e dos vegetais na natureza. Esse evento foi o que me chamou a atenção, e logo a minha vice-diretora se inscreveu e eu achei maravilhoso”, diz.

Segundo a docente, o evento completa o trabalho desenvolvido em sala de aula. “A gente acabou de sair de uma feira de ciências e esse laboratório para eles foi uma coisa maravilhosa”.

O Laboratório das Cores Naturais, em funcionamento desde domingo, 1º, ocorre das 9h às 17h, na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições, em Salvador

A iniciativa, parte do Eixo Socioambiental, busca promover a conscientização ambiental ao conectar alunos e comunidades por meio de oficinas, formações e materiais didáticos. O objetivo é despertar a criatividade e a responsabilidade socioambiental nos participantes. Todos são recepcionados com lanche e água, gratuitamente.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.