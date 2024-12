Roberta Roma defende atuação conjunta para crescimento do agro

Deputada federal Roberta Roma na 33ª edição da Fenagro - Foto: A TARDE

A deputada federal Roberta Roma (PL) defendeu uma atuação conjunta entre o poder público e os produtores do agronegócio para elevar o potencial da Bahia na área. A parlamentar, que visitou a 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta quinta-feira, 5, afirmou que deve haver um incentivo para os pequenos negócios.

“A Bahia é uma potência. O agro sempre foi muito forte. Eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar o produtor rural, os empresários, tanto na pecuária como na agricultura. A gente tem uma terra maravilhosa, um clima maravilhoso. Então, a gente tem que aproveitar isso”, disse.

E acrescentou: “O poder público tem que atuar junto com o produtor. Incentivando o produtor. Para que a Bahia possa ser cada vez mais destaque nacional e internacional”.

A deputada federal disse ainda que “está feliz” em participar da edição que marca o retorno do evento.

“Feliz demais em estar aqui, mais uma vez na Fenagro, em um ambiente que a gente está acostumado e gosta muito, que é o ambiente rural. Esse ano, está de volta com todo vapor e estamos aqui para prestigiar mais uma vez”, concluiu.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.