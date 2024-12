Confira os resultados do julgamento da raça Gir Leiteiro

A grande campeã Gir Leiteira - Foto: Isabela Cadorso | Ag. A TARDE

Dentre diversas competições que podem ser assistidas na Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições de Salvador, uma chamou atenção de quem estava presente nesta quinta-feira, 5: o Concurso Gir Leiteiro.

Na pista de julgamento, os animais são separados por categorias e classificados em campeão, reservado campeão, 1º, 2º, 3º e 4º prêmio. Desde segunda-feira, 2, a Fenagro realiza os julgamentos das raças Mangalarga Marchador e Nelore, avaliando a marcha, morfologia e prova funcional dos animais.

Leia mais:

>> Associação Mangalarga Marchador celebra Fenagro: "Organizado"

>> Alunos do IF Baiano apresentam cozinha criativa e sem desperdício na Fenagro

>> Superintendente do BNB detalha ações de apoio a pequenos produtores

O técnico responsável pelo concurso, Gustavo Rodrigues, explicou como a competição funciona. "São divididas em categorias, fêmea jovem, vaca jovem, vaca adulta e vaca sênior, essas categorias são divididas por idade, até 36 meses, de 36 a 48 meses, de 48 a 96, e acima de 96 meses. Os animais competem entre si nas suas devidas categorias", descreve.

O técnico também destacou que o concurso é realizado por meio de baterias. "A bateria é a ordem de ordenha, e tal o animal vai ser ordenhado na primeira, na segunda e na terceira bateria, consecutivamente. Cada animal tem um total de 20 minutos para ser ordenhado. A vaca que mais produzir nas 10 ordenhas que já foram efetivadas vai ser a grande campeã do concurso leiteiro", completou.

Confira o resultado dos julgamentos desta quinta:

Tabela de classificação | Foto: Divulgação

A grande campeã veio da Fazenda Pica Pau Azul, na cidade de Medina, em Minas Gerais. O veterinário e gerente do local, João Vitor, disse que é a primeira participação na Fenagro e celebrou a vitória da vaca leiteira.

“É uma alegria estar aqui e ser premiado com a grande campeã fêmea jovem, a grande campeã do concurso leiteiro. É uma emoção muito grande, é um animal que a gente vem trabalhando desde novinha até o momento agora de lactação, foi premiada quando novinha e agora premiada como vaca. É um animal que a gente estima muito, gosta muito. Enfim, coração está acelerado”, comemorou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.