Superintendente do BNB detalha ações de apoio a pequenos produtores

superintendente estadual do BNB, Pedro Lima Neto - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

O superintendente estadual do Banco do Nordeste (BNB), Pedro Lima Neto, detalhou, na manhã desta quinta-feira, 5, a atuação da instituição financeira em apoio aos pequenos produtores da Bahia.

A principal ação, segundo Pedro é o Programa Agroamigo é destinado a agricultores familiares enquadrados no Pronaf e tem o objetivo de estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, aplicando-se a metodologia do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).



“A gente atua com 90% do Pronaf [Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar] da Bahia, podemos dizer que somos praticamente um grande player do Pronaf aqui da Bahia. [...] A gente tem um exército de soldados, a turma do Agroamigo, uma equipe de 1500 assessores, que vai a campo, prepara o projeto, faz uma consultoria, identifica o que produtor de fato precisa [...] e prepara o projeto para ele sem custo. A gente atua bastante aqui na Bahia, estamos chegando em 1,9 bilhões só com o agroamigo, na agricultura familiar, e em 154 mil operações, muita coisa para o estado”, detalhou Pedro, durante entrevista ao Portal A TARDE, na Casa A TARDE, na Fenagro.

Os agricultores familiares são atendidos por meio de duas modalidades:

Agroamigo Crescer: para agricultores enquadrados no grupo B do Pronaf;

Agroamigo Mais: para agricultores enquadrados no Grupo Variável do Pronaf, com renda bruta anual de até R$ 360 mil.

Os agricultores clientes do Agroamigo são atendidos para desenvolver qualquer atividade geradora de renda no campo ou em aglomerado urbano próximo, sejam agrícolas, pecuárias ou outras atividades não agropecuárias no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato.

Assista a entrevista de Pedro Lima Neto na Casa A TARDE

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.